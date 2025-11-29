Jovem que teve mão decepada pelo ex em Anápolis celebra prótese: “é um renascimento”

Dispositivo, criado pela instituição norte-americana LN4, funciona sem eletricidade, acionado pelo próprio movimento

Davi Galvão - 29 de novembro de 2025

Prótese foi entregue em cerimônia articulada pelo Rotary Anápolis Leste. (Foto: Reprodução)

Railma Lisboa tinha apenas 26 anos quando viu a vida ser despedaçada em frações de segundos. A caminho da faculdade, na garupa de uma moto, foi surpreendida pelo ex-companheiro e brutalmente atacada a golpes de facão, tendo uma das mãos decepadas. Pouco mais de um ano depois, esse recomeço enfim ganhou forma, peso e cor, com ela, enfim, recebendo a primeira prótese desde o ataque.

A entrega do dispositivo foi realizada na última quinta-feira (27) em uma cerimônia organizada pelo Rotary Anápolis Leste, responsável pela articulação e entrega do equipamento dentro do programa Mãos Solidárias, em parceria com o LN4 Hand Project.

O modelo é mecânico, funcional e devolve a mobilidade básica que ela tanto esperou — o direito simples de segurar, apoiar, carregar. Um gesto comum para muitos, mas gigantesco para quem precisou reaprender a existir.

Emocionada, Railma foi ovacionada quando afirmou que a prótese é mais que um recurso físico, é um renascimento.

O dispositivo, criado pela instituição norte-americana LN4, funciona sem eletricidade, acionado pelo próprio movimento da jovem. Os dedos se fecham em pinça, permitindo atividades antes impossíveis: pegar um talher, carregar uma sacola, segurar o que a vida colocar novamente em suas mãos.

Vaquinha

Ao mesmo tempo, Railma segue com uma vaquinha para angariar os fundos de uma prótese de alta tecnologia, que poderá lhe proporcionar maios autonomia e conforto.

O dispositivo, de alta tecnologia, está avaliado em R$ 416 mil, valor que foge em muito das condições da estudante.

Ela já havia comentado, inclusive, ter desistido da opção pelo alto custo, mas voltou atrás após testar o dispositivo em uma clínica especializada em Goiânia.

Os interessados em contribuir podem fazer doações por meio do site Vakinha. Até a publicação desta matéria, a campanha já havia arrecadado R$ 18.234,60.

Relembre

O crime aconteceu no dia 24 de outubro de 2024, quando Railma estava na garupa de uma moto e indo para a faculdade, porém foi surpreendida pelo ex, que a atacou com um facão.

Ela foi socorrida por populares e levada em estado gravíssimo para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde ficou internada por uma semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!