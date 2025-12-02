Sobrenomes que podem te dar o direito de morar na Europa: confira a lista

Pequenos detalhes na história familiar podem revelar caminhos surpreendentes para outro continente

Magno Oliver - 02 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A busca por cidadania europeia disparou entre brasileiros nos últimos anos, movida pela vontade de acessar novas oportunidades profissionais, educacionais e de qualidade de vida.

Um dos caminhos mais comuns não exige nenhum tipo de convite, concurso ou residência prévia: basta provar que você descende de um europeu. E, em muitos casos, o primeiro indício está logo ali no seu sobrenome.

1. Rossi (Itália — uma das linhagens mais comuns entre imigrantes italianos)

O sobrenome “Rossi” é um dos sobrenomes mais frequentes na Itália, especialmente no norte, de onde saíram muitos imigrantes que vieram para o Brasil entre 1880 e 1920. Descendentes diretos, mesmo após várias gerações, podem solicitar o reconhecimento da cidadania italiana sem limite de tempo, desde que consigam comprovar a linha familiar.

2. Silva (Portugal: fortes raízes lusitanas)

Já o sobrenome “Silva” é amplamente associado ao Brasil, mas sua origem é totalmente portuguesa. Descendentes de portugueses podem pedir nacionalidade por atribuição, e muitos casos são aprovados apenas com a documentação que prova a genealogia direta. O sobrenome sozinho não basta, mas indica a pesquisa no caminho certo.

3. Müller (Alemanha: ligado à grande leva de imigração ao sul do Brasil)

No sobrenome “Müller”, também grafado como “Muller” ou “Miller”, é típico da Alemanha e aparece em famílias que chegaram especialmente ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A Alemanha não costuma permitir dupla cidadania em todos os casos, mas descendentes podem ter direito dependendo do ano de nascimento dos antepassados e das leis vigentes à época.

4. García (Espanha: presente na imigração galega e castelhana)

“García” é um dos sobrenomes mais populares da Espanha. Muitos imigrantes galegos vieram ao Brasil no início do século XX e seus descendentes podem solicitar nacionalidade espanhola, especialmente se houver avós espanhóis. A legislação varia conforme a geração, mas novas leis têm ampliado o acesso.

5. Kowalski (Polônia: associado a famílias que chegaram antes da Segunda Guerra)

“Kowalski” é um dos sobrenomes poloneses mais conhecidos no Brasil, principalmente no Paraná. A Polônia exige uma linha documental consistente, mas a cidadania é transmissível por gerações. Quem consegue comprovar descendência direta tem chances reais de obter o passaporte polonês, membro da União Europeia.

6. Oliveira (Portugal)

Já o sobrenome “Oliveira” tem origem tipicamente portuguesa e está entre os sobrenomes mais aprovados em processos de cidadania lusa no Brasil. Isso porque boa parte das famílias com esse nome possui registros preservados, facilitando a montagem da árvore genealógica e a comprovação da descendência.

