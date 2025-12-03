Meteorologia coloca Goiás em alerta para chuvas intensas, granizo e ventos de até 60 km/h; confira a previsão do tempo

Frente fria traz instabilidade para os 246 municípios goianos, com possibilidade de temporais e variação brusca no clima

Paulo Roberto Belém - 03 de dezembro de 2025

(Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A previsão do tempo para as 246 cidades de Goiás para esta quinta-feira (04) será marcada pelo avanço de uma fria pela região Sudeste, o que irá a provocar mudanças nas condições todo tempo no estado.

O cenário é alertado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego), porque há tendência de chuvas em todas as regiões, com risco potencial para a formação de tempestades elevado, com rajadas de vento, raios e eventual queda de granizo.

Na média para o estado, o índice pluviométrico a ser alcançado é de 30 e 40 mm/hora ou 60mm/dia e a velocidade das rajadas de ventos deve atingir os 60 km/h, o que exige cuidados onde ocorrerem.

Em Goiânia e nas cidades da região Metropolitana, a previsão indica sol com variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas de até com 18 mm. As temperaturas variam dos 20°C aos 33°C.

Para Anápolis, o mesmo cenário em relação ao sol e nuvens, com os termômetros indicando entre 19ºC e 31ºC, com 15 mm de pancadas de chuvas. Rio Verde viverá quase a mesma situação da capital, não fosse o um grau a menos na temperatura mínima.

Com o cenário de chuvas previsto para todos os municípios goianos, o que não há para se preocupar é com a umidade do ar. Em todas as regiões o índice previsto varie dos 40 a 90%.

