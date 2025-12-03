Câmeras flagraram detentos do presídio de Anápolis momentos após fuga

José Henrique Lima Moraes e Alair Gonçalves Alquino continuam sendo procurados por equipes das polícias Militar e Penal

Da Redação - 03 de dezembro de 2025

Nas imagens, os detentos fogem pelas ruas do bairro. (Foto: Reprodução)

Pouco depois de terem fugido da Unidade Prisional de Anápolis na madrugada do dia 29 de novembro, os dois detentos, que ainda se encontram foragidos, foram registrados por câmeras de segurança de residências que ficam próximas à cadeia, no Jardim das Américas 3ª Etapa.

Nas imagens divulgadas nesta quarta-feira (03), é possível ver os fugitivos, identificados como José Henrique Lima Moraes e Alair Gonçalves Alquino, caminhando pelas ruas da região.

A sequência de registros mostra os dois, já sem as camisetas amarelas que fazem parte do uniforme de presidiário, a 01h39 da madrugada, surgindo, “bem cuidadosos” com a aproximação de movimentos, pessoas e carros.

Assim, nas imagens seguintes, eles correm para a lateral de um caminhão-baú que estava estacionado às margens de uma calçada para se esconderem de um carro que passava pela região.

Em seguida, o próprio veículo tapa a visão de onde eles teriam ido, mas a suspeita é que eles tenham escapado para uma região de mata. Eles continuam sendo procurados por equipes das polícias Militar e Penal.

Sobre os detentos fugitivos, Alair Gonçalves Aquino, cumpria pena por crimes previstos no artigo 157 do Código Penal (roubo) e José Henrique Lima Moraes, por homicídio (artigo 121 do CP).

O que aconteceu

Durante o episódio de fuga ocorrido na madrugada de sábado, sete detentos conseguiram escapar do presídio de Anápolis, localizado no bairro Jardim das Américas 3ª Etapa. Todos eles homens ocupavam a mesma cela e serraram as grades durante a madrugada.

Depois da evasão, cinco chegaram a fugir do perímetro inicial. Porém, dois foram alvejados e recapturados nas proximidades do estabelecimento penal e um terceiro foi encontrado morto em cima do telhado da unidade prisional.

Qualquer informação que possa levar ao paradeiro dos fugitivos deve ser comunicada imediatamente às autoridades pelo 190.

