Morre aos 54 anos em Anápolis o médico Relton Alves de Oliveira

Profissional era especialista em angiologia e cirurgia vascular e atuava há anos na cidade, onde construiu uma carreira marcada pelo atendimento atento e pela relação próxima com quem o procurava

Da Redação - 03 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A morte do médico Relton Alves de Oliveira, aos 54 anos, comoveu pacientes, colegas de profissão e moradores de Anápolis, que receberam a notícia com profunda surpresa.

O profissional era especialista em angiologia e cirurgia Vascular e atuava há anos na cidade, onde construiu uma carreira marcada pelo atendimento atento e pela relação próxima com quem o procurava.

O óbito foi confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na tarde de quarta-feira (03), depois que a equipe foi acionada para atender uma ocorrência em um hotel localizado no Centro.

As circunstâncias do caso serão apuradas pela Polícia Civil (PC).

A notícia repercutiu rapidamente nas redes sociais e gerou várias manifestações de pesar.

“Meu Deus, eu consultei com ele recentemente. Tô sem acreditar”, comentou uma usuária. “Que tragédia, que Deus conforte toda família”, escreveu outra.

Informações sobre velório e sepultamento não foram divulgadas pela família até o fechamento desta publicação.

