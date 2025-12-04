Ativista anapolina é a grande campeã de reality show e leva para casa R$ 1 milhão em prêmios

Esta é a segunda edição do programa que busca revelar grandes talentos da nova geração de palestrantes no Brasil

Matheus Araujo - 04 de dezembro de 2025

Betty Agi finalista e campeã do reality show. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Foi compartilhando a própria trajetória que a anapolina Betty Moe Agi se consagrou campeã do The Best Speaker Brasil. Este é o primeiro e único reality show de palestrantes do país, que concedeu à vendedora R$ 1 milhão em prêmios.

A final aconteceu no último sábado (29), na Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Além do público presente, as palestras dos finalistas também foram transmitidas ao vivo pelo Youtube do programa.

Betty Agi é uma biomédica e ativista social que já vinha se destacando antes mesmo do reality. Ela e a irmã Brenda Agi foram reconhecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) como duas das 100 pessoas negras mais influentes do planeta.

Além disso, juntas fundaram a ONG Compaixão Internacional, que distribui chinelos a comunidades em situação de vulnerabilidade. A iniciativa teve ponto de partida após uma viagem voluntária à África, em 2011, onde elas perceberam que muitas crianças não tinham sequer o que calçar.

Além da vitória emocionante de Betty entre os mais de 35 mil inscritos no reality, uma cena marcante foi a reação do público no anúncio da vencedora: ao invés de palmas e gritos, o público permaneceu em silêncio e apenas acenou com as mãos para o alto. Tudo isto em uma forma generosa de comemorar, mas sem prejudicar a campeã, que tem hipersensibilidade auditiva aliada ao diagnóstico de autismo.

No discurso final, Betty Moe Agi trouxe uma fala forte que deixou o público e os jurados admirados: “Se você quer fazer história, não importa se você fará sentado ou voando. Mas faça tudo o que você puder, da maneira que você puder, para que os outros possam também. Hoje eu dei meu passo. E desejo que vocês também deem os seus”, finalizou ela.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!