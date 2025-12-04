Pilhas usadas podem ser um verdadeiro tesouro em sua casa

Objetos esquecidos revelam novas funções que muita gente nunca imaginou aproveitar

Magno Oliver - 04 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Alex Amorim)

A pilha acabou? Depois disso, muita gente acumula pilhas descarregadas em casa sem saber exatamente o que fazer com elas, não é mesmo? Embora sejam tradicionalmente associadas ao descarte e ao risco ambiental, algumas pilhas em bom estado físico podem ganhar uma segunda vida dentro do lar.

Além dos metais valiosos contidos nelas, como zinco, manganês e níquel, o design cilíndrico e o acabamento metálico fazem com que se transformem facilmente em peças decorativas, úteis e com estética industrial.

Especialistas em reciclagem criativa explicam que o reaproveitamento de pilhas não substitui o descarte correto, mas oferece uma forma segura de evitar desperdício e estimular a consciência ambiental.

Desde que a pilha não esteja corroída, amassada ou vazando, ela pode ser reaproveitada em projetos simples que agregam valor visual e funcional. Assim, objetos antes esquecidos em gavetas podem se transformar em itens decorativos únicos, sem custo adicional.

Uma das ideias mais populares que tem viralizado no TikTok é transformá-las em porta-lápis estilizados, especialmente em ambientes que combinam decoração industrial e minimalista. As pilhas podem ser coladas lado a lado, formando cilindros maiores com aparência metálica moderna.

Outras utilizações incluem criar pesos de papel, molduras artísticas para fotos, esculturas geométricas e até bases para pequenos suportes de mesa. A reutilização, além de prática, funciona como ponto de conversa e elemento de design.

Dar novo propósito às pilhas usadas é também uma estratégia para reduzir impacto ambiental, já que evita o descarte apressado e prolonga a vida útil de materiais que levariam anos para se decompor.

Transformar essas peças em acessórios domésticos demonstra que criatividade e sustentabilidade podem caminhar juntas, revelando que pequenos “lixos” do dia a dia podem, na verdade, ser verdadeiros tesouros escondidos dentro de casa.

