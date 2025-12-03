A melhor forma de amolar o alicate em casa, sem precisar comprar um novo

Usuários relataram resultados impressionantes com um método que ninguém imaginava funcionar tão bem

Magno Oliver - 03 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @brucduarte)

Uma técnica rápida, barata e totalmente caseira tem viralizado no TikTok e despertado a curiosidade de quem usa alicate de cutícula no dia a dia e sofre com a lâmina que sempre fica cega.

Usuários trouxeram um tutorial que ensina que amassar um pedaço de papel alumínio e cortar o bolinho diversas vezes seria suficiente para devolver o fio ao alicate sem precisar levar a um profissional ou comprar outro.

O método chamou atenção pela simplicidade e pelo fato de usar um item presente em praticamente todas as cozinhas.

Primeiro basta você pegar um pedaço generoso de papel alumínio, amassar em formato de uma bola bem pequena e pressionar o alicate repetidamente, simulando cortes.

A explicação dada pelos influenciadores é que o atrito constante entre o metal do alicate e as camadas compactadas de alumínio ajudaria a alinhar mínimas imperfeições, melhorando o desempenho da lâmina. Não substitui uma afiação profissional, mas quebra o galho em momentos de emergência.

O alumínio não “amola” de fato, mas pode polir levemente a superfície cortante, o suficiente para melhorar o uso temporariamente.

A técnica ganhou fama justamente por isso: não promete milagres, mas oferece um alívio rápido quando o alicate começa a falhar, especialmente para quem faz as próprias unhas em casa.

O sucesso do tutorial nas redes sociais também revela a busca crescente por soluções práticas e econômicas em um cenário onde substituir ferramentas básicas pode pesar no bolso.

Enquanto novos métodos não surgem, o papel alumínio amassado se mantém como o queridinho das redes, simples, acessível e eficiente o bastante para virar tendência em vídeos curtos que somam milhões de visualizações.

