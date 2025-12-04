Por que os cachorros nos tocam com a pata, segundo especialistas

Esse gesto, apesar de simples, diz muito sobre como os cães enxergam o mundo e, principalmente, como tentam se conectar com as pessoas

Pedro Ribeiro - 04 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Os cachorros têm muitas formas de se comunicar, e uma delas chama bastante atenção: o toque com a pata.

Se você convive com um cão, provavelmente já passou por aquele momento em que ele encosta suavemente no seu braço, dá um tapinha na perna ou até tenta “puxar” sua mão.

Por isso, entender esse comportamento ajuda você a fortalecer o vínculo e interpretar melhor o que seu animal quer dizer.

Um gesto cheio de intenção

Há uma diferença importante entre um cachorro treinado que dá a pata quando você pede e um cachorro que faz isso por conta própria.

Quando o gesto parte dele, existe uma intenção clara. Especialistas explicam que o toque da pata não é aleatório.

Pelo contrário, é parte do repertório de comunicação dos cachorros.

Eles não podem usar palavras, mas usam o corpo de maneiras muito precisas.

As patas como linguagem

Para muitos tutores, a pata pode parecer apenas um pedido de carinho. Mas os cachorros usam esse gesto em diversas situações.

Eles podem colocar a pata no seu braço para chamar sua atenção, tocar a sua perna de forma suave para pedir algo, dar leves arranhadinhas quando querem brincar ou até insistir um pouco quando estão ansiosos.

Cada variação tem um propósito diferente, e entender isso deixa a convivência muito mais harmoniosa.

Um comportamento que nasce cedo

O uso da pata começa cedo, ainda nos primeiros dias de vida.

Os filhotes tocam o ventre da mãe com as patinhas para estimular a produção de leite.

Esse reflexo natural se transforma, com o tempo, em uma forma de comunicação social.

Quando o cachorro percebe que esse gesto provoca reações — como ganhar carinho, comida ou atenção — ele passa a usá-lo de maneira consciente.

Assim, muitos cachorros adultos repetem o comportamento para demonstrar afeto, pedir algo ou expressar emoções.

Comunicação além de pedidos

Embora muitos pensem que o toque da pata significa apenas “quero atenção”, isso é só uma parte da história.

Especialistas afirmam que os cachorros também utilizam esse gesto para expressar sentimentos mais complexos, como ansiedade, insegurança, carinho e até busca de conforto.

A pata, no universo canino, pode transmitir tanto um pedido simples quanto um sentimento profundo.

A pata como forma natural de conexão

Os cachorros não têm mãos, mas possuem um repertório corporal extremamente rico.

Eles se comunicam com o olhar, com a postura, com a cauda, com as orelhas e, claro, com as patas.

Por isso, encostar a pata em alguém é uma maneira natural de iniciar contato e fortalecer o vínculo.

Às vezes, o cachorro toca você apenas para lembrar que está ali e que confia na sua presença.

Esse toque costuma vir acompanhado de sinais complementares, como o olhar fixo, o balançar da cauda ou um pequeno ajuste na postura.

O que o seu cachorro pode estar tentando dizer

Na prática, quando seu cachorro coloca a pata sobre você, ele pode querer brincar, pedir comida, convidar para sair ou simplesmente estar buscando proximidade. Interpretar o conjunto de sinais é o melhor caminho.

Se a pata vem acompanhada de olhar doce e postura relaxada, provavelmente é um gesto de afeto.

Se vier com inquietação, respiração acelerada ou movimentos repetitivos, pode ser ansiedade ou necessidade de algo específico.

No fim das contas, quando os cachorros nos tocam com a pata, eles estão falando com a gente do jeito que sabem.

Prestar atenção nesses detalhes faz toda a diferença para construir uma relação ainda mais forte e compreensiva.

