Prefeitura em Goiás lança edital de concursos com salários de R$ 4,7 mil

Certames oferecem chances para todos os níveis de escolaridade, do fundamental incompleto ao superior

Samuel Leão - 04 de dezembro de 2025

Imagem ilustrativa de candidato fazendo concurso público (Foto: Reprodução/ Agência GOV)

A Prefeitura de Paranaiguara, no interior de Goiás, anunciou a abertura de dois novos Concursos Públicos, visando a contratação de profissionais com níveis de escolaridade que vão do fundamental incompleto ao superior.

As oportunidades abrangem diversos setores da administração municipal, com remunerações que variam de R$ 1.418,49 a R$ 4.713,69, para jornadas de trabalho de 20 a 44 horas semanais.

O Edital nº 001/2025 concentra a maior parte das vagas, incluindo 30 postos para Agente de Serviços Gerais e 12 para Agente de Apoio à Educação. Há também chances para Agente Administrativo (02), Agente de Serviços e Obras (02), e Agente de Vigilância (04).

Para o nível superior, as oportunidades são para Assistente Social, Biomédico, Enfermeiro (03), Farmacêutico/Bioquímico, Fiscal Ambiental, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista e Psicólogo (02).

O edital ainda prevê vagas para Mecânico (01), Motorista (03), Técnico em Enfermagem (03) e Técnico em Radiologia (01).

É importante ressaltar que o quantitativo total de vagas inclui as reservadas para candidatos que se enquadrem nos critérios de cotas especificados nos editais.

Já o Edital nº 002/2025 é dedicado exclusivamente à área da educação, oferecendo 08 vagas para Professor de Educação Básica com jornada de 30 horas e mais 06 vagas para a jornada de 40 horas.

Os interessados em participar do certame devem comprovar o nível de escolaridade exigido para a função e atender aos demais requisitos.

As inscrições poderão ser realizadas no período de 23 de dezembro a 21 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 70 e R$ 150, mas os candidatos que se enquadrarem nos critérios de isenção poderão solicitá-la nos dias 23 e 24 de dezembro.

A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, que está prevista para ser aplicada no dia 29 de março de 2026.

Para os cargos de nível superior, haverá ainda uma etapa de prova de títulos. Os concursos terão validade de dois anos, podendo ser prorrogados uma única vez por igual período.

