Bolsonaro me conferiu missão de continuar projeto de nação, diz Flávio

Anúncio foi feito por senador por meio de redes sociais

Folhapress - 05 de dezembro de 2025

Senador Flávio Bolsonaro. (Foto: Senado Federal do Brasil)

THAÍSA OLIVEIRA E CAROLINA LINHARES

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, nesta sexta-feira (5), que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), lhe escolheu como candidato do seu grupo político à Presidência da República em 2026.

“É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação”, escreveu o senador nas redes sociais.

Flávio afirmou a aliados e ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que foi escolhido pelo ex-presidente.

A escolha de Flávio foi revelada pelo portal Metrópoles e confirmada pela Folha. Flávio visitou o pai na prisão na terça-feira (2), na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Os dois conversaram por cerca de meia hora.

O senador viajou para São Paulo nesta quinta-feira (4) para informar a decisão de Bolsonaro ao governador de São Paulo, segundo o relato de quatro pessoas.

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou à reportagem que Bolsonaro de fato comunicou ao filho que o senador deveria concorrer ao Palácio do Planalto.

Na saída da PF, na terça, o senador disse que pediu desculpas para a madrasta, Michelle Bolsonaro (PL), pela briga envolvendo o palanque do PL no Ceará e explicou ao pai a situação. O senador também atribuiu o episódio a um “ruído de comunicação” e disse que Michelle estava no núcleo duro do PL.