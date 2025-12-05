A cidade onde quase todos têm o mesmo sobrenome e a história virou atração turística

Grande parte da população compartilha o mesmo sobrenome, resultado de uma origem familiar que atravessou gerações e moldou a identidade local

Gabriel Yuri Souto - 05 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Andrelândia, no sul de Minas Gerais, ficou conhecida como a cidade onde quase todos têm o mesmo sobrenome. Reportagens recentes apontam que cerca de seis em cada dez moradores carregam o nome “Andrade”, algo incomum até mesmo em municípios pequenos.

Embora o dado não faça parte de levantamento oficial do IBGE, a coincidência chamou tanta atenção que se transformou em tema de estudos informais e curiosidade nacional.

O que parecia apenas uma repetição comum de registro familiar acabou revelando uma história singular.

Como a cidade se formou a partir de um número pequeno de famílias

A predominância do sobrenome tem origem no processo de colonização do município. Andrelândia se desenvolveu a partir de poucas famílias fundadoras, muitas delas descendentes dos primeiros “Andrade” que chegaram à região no século XIX.

Com o crescimento lento e poucas migrações externas, os casamentos entre moradores locais ajudaram a manter o sobrenome circulando intensamente ao longo das gerações.

Esse padrão demográfico, pouco comum nos dias atuais, explica por que o fenômeno se tornou tão marcante.

Por que o sobrenome igual virou curiosidade nacional

A repetição do sobrenome não apenas chamou atenção da imprensa, como também se transformou em atração turística.

Visitantes chegam à cidade curiosos para observar placas de comércio, fachadas de prédios e registros públicos que exibem o nome “Andrade” com frequência incomum.

Em alguns bairros, encontrar vizinhos com o mesmo sobrenome é tão comum que moradores se referem a isso como parte da identidade cultural de Andrelândia.

A peculiaridade virou motivo de orgulho para muitos habitantes, que veem na história uma marca única do município.

Como os moradores enxergam essa coincidência histórica

Apesar da repercussão nacional, a rotina da cidade permanece tranquila. Moradores contam que o sobrenome igual cria um sentimento de proximidade, como se todos fossem parte de uma grande família estendida.

Em conversas informais, alguns destacam que a coincidência facilita laços comunitários e reforça a sensação de pertencimento — algo difícil de encontrar em centros com alta migração.

Essa relação afetiva ajuda a manter viva a tradição e transforma a história em patrimônio cultural.

Por que Andrelândia aparece cada vez mais em listas de destinos curiosos

Nos últimos anos, a cidade ganhou espaço em matérias de curiosidades brasileiras, principalmente pelo fenômeno sociológico do sobrenome.

Turistas que buscam destinos históricos e peculiares incluem Andrelândia no roteiro para conhecer a igreja do século XIX, a arquitetura colonial e a paisagem mineira, enquanto descobrem a história por trás de tantos “Andrade”.

A singularidade do município também atrai genealogistas e pesquisadores que estudam formação populacional e migração interna.

Essa mistura de história, cultura e identidade torna Andrelândia um destino único no país.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!