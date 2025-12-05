A música que acalma e faz dormir em menos de 10 minutos, segundo neurocientistas

Muita gente tenta chás, aplicativos e técnicas de respiração, mas essa alternativa simples vem ganhando destaque porque funciona de forma natural e quase imediata

Pedro Ribeiro - 05 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Pexels)

Se você tem problemas pra dormir, talvez essa seja a grande solução.

E não é exagero: pesquisadores descobriram uma música capaz de reduzir o estresse, desacelerar a mente e ajudar o corpo a entrar no ritmo ideal para dormir em poucos minutos.

Muita gente tenta chás, aplicativos e técnicas de respiração, mas essa alternativa simples vem ganhando destaque porque funciona de forma natural e quase imediata.

A ciência explica bem o motivo. Neurocientistas afirmam que alguns sons conseguem diminuir o ritmo cardíaco, relaxar os músculos e regular a respiração.

Quando esses fatores acontecem ao mesmo tempo, o cérebro interpreta que está tudo bem e libera o corpo para descansar.

E é justamente nesse ponto que a música criada especialmente para isso se diferencia, já que foi planejada para provocar respostas físicas e emocionais que facilitam cair no sono.

A música criada com ajuda de especialistas

A faixa se chama Weightless e foi desenvolvida pelo grupo britânico Marconi Union em parceria com neurocientistas.

Cada escolha, da melodia ao ritmo, foi pensada para acalmar.

Não há interrupções bruscas nem mudança repentina de intensidade, o que ajuda o cérebro a entrar em um estado contínuo de tranquilidade, ideal para dormir.

Por que ela relaxa tão rápido

De acordo com estudos, Weightless reduz a frequência cardíaca, diminui a pressão arterial e ajuda a estabilizar o cortisol, o hormônio do estresse.

Suas camadas sonoras suaves passam a sensação de segurança, o que faz a mente desacelerar naturalmente.

Assim, o corpo acompanha e entra em ritmo de descanso, facilitando o início do sono.

Quanto tempo leva para fazer efeito

Um dos motivos pelos quais essa música ficou tão conhecida é o tempo de resposta.

Muitas pessoas relatam que começam a relaxar em menos de 10 minutos.

Isso ocorre porque o cérebro se adapta rapidamente ao padrão lento e repetitivo da canção, que é exatamente o que estimula o corpo a desligar gradualmente.

Como usar no dia a dia

A melhor forma de aproveitar o efeito é ouvir a música em um ambiente tranquilo, de preferência com pouca luz.

Fones podem ajudar, mas não são obrigatórios.

Você também pode usar a faixa para controlar momentos de ansiedade, na hora de estudar ou até durante o trabalho, quando quiser baixar a tensão do dia.

Quem pode se beneficiar

A música pode ajudar qualquer pessoa que queira dormir melhor, especialmente quem tem mente acelerada ou enfrenta dificuldades leves de insônia.

Como não tem letra e não muda de ritmo, ela não distrai.

Pelo contrário, cria um ambiente sonoro que induz ao relaxamento e ajuda a desligar dos estímulos externos.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!