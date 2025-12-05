Flagra na BR-153: homem tenta enganar PRF com truque ‘esperto’, mas é descoberto

Davi Galvão - 05 de dezembro de 2025

Inteligência da PRF já estava com o veículo sob suspeitas. (Foto: Reprodução)

Um motorista, de 51 anos, se deu mal após ser parado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) enquanto trafegava pela BR-153, em Goiânia. No veículo, as autoridades encontraram 80 celulares de origem estrangeira, transportados ilegalmente.

A ação foi realizada pelo Grupo de Operações com Cães da corporação.

A abordagem só foi possível graças ao serviço de inteligência da PRF, que apontou indícios de que o veículo estivesse sendo usado para fins ilícitos.

O motorista, que disse morar em Goiânia, afirmou que a capital seria o destino final da carga.

Durante a vistoria, os agentes da PRF localizaram compartimentos especialmente preparados para ocultar os aparelhos, instalados no painel e na lanterna traseira do veículo.

Sem nota fiscal e sem comprovação de regularidade aduaneira, os celulares foram apreendidos junto com o automóvel.

Todo o material foi encaminhado à Receita Federal em Goiânia para as medidas legais.

