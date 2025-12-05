O lugar no Brasil onde, para morar, é preciso ter reMORARIA LÁ? nda de pelo menos R$ 300 mil por mês

Isabella Valverde - 05 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Enquanto muitos brasileiros buscam locais com boa qualidade de vida e preços acessíveis para se viver, existe um lugar no Brasil considerado um dos mais exclusivos do país, que chama atenção pelos altos valores.

A Fazenda Boa Vista fica em Porto Feliz, cidade localizada no interior de São Paulo. Para se ter uma ideia, por lá é preciso ter uma renda de pelo menos R$ 300 mil por mês para se manter. Além disso, uma casa pode custar R$ 45 milhões.

Símbolo de riqueza e luxo, o complexo residencial abriga um Hotel Fasano, que já hospedou até mesmo o bilionário Elon Musk.

A localização também é privilegiada. A fazenda fica às margens da Rodovia Castelo Branco, cerca de 1h da capital paulista e apenas alguns minutos de distância do Aeroporto Executivo Catarina, conectado diretamente a voos internacionais privados.

Por sua proximidade com São Paulo e Campinas, Porto Feliz é considerada uma região estratégica, o que a valoriza ainda mais.

Além disso, outro ponto que valoriza os empreendimentos e torna o local ainda mais exclusivo é o fato de estar inserido em um eixo logístico que concentra rodovias de alta capacidade, o que permite acesso rápido tanto à capital quanto ao interior e ao litoral.

O luxo e a exclusividade não param por aí. São mais de 12 milhões de m², contando com campos de golfe, quadras esportivas, lagos, centros equestres, além do famoso SPA Fasano Boa Vista, com suítes luxuosas de 60 a 180 m² e diárias na média de R$ 5 mil.

