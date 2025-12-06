A praia que superou Fernando de Noronha, se tornando a mais bonita do Brasil

Praia conquista o topo de ranking nacional e surpreende turistas com águas cristalinas, clima amazônico e paisagens consideradas únicas no mundo

Isabella Valverde - 06 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Localizada em Santarém, no oeste do Pará, Alter do Chão ganhou destaque nacional e há quem diga que supera até mesmo Fernando de Noronha e outras praias famosas do país.

Conhecida como o “Caribe Amazônico”, a vila impressiona pela combinação de areia branca, água doce cristalina e vegetação típica da floresta.

O destino, que já vem atraindo cada vez mais visitantes nos últimos anos, agora se consolida como uma das paisagens naturais mais deslumbrantes do país.

Águas cristalinas e clima amazônico criam um cenário único

O grande charme de Alter do Chão está no encontro entre o Rio Tapajós e praias de água doce tão transparentes que surpreendem até viajantes experientes.

Na época da seca, entre agosto e dezembro, as ilhas e faixas de areia emergem e formam verdadeiros oásis em meio à Amazônia.

A principal delas é a Ilha do Amor, cartão-postal do destino, com quiosques rústicos, vista panorâmica e água morna que parece saída de um paraíso tropical.

Experiências que vão além de uma simples praia

Alter do Chão não é apenas um destino de banho e descanso; é também porta de entrada para passeios pela floresta amazônica, trilhas ecológicas e rios de águas azuladas que mudam de cor conforme a luz.

Entre os atrativos mais famosos estão:

– Floresta Nacional do Tapajós, com trilhas e árvores gigantes;

– Lago Verde, conhecido pela água esmeralda;

– Serra da Piroca, mirante com vista de 360°;

– Comunidades ribeirinhas, que preservam tradições locais.

Essas experiências fazem de Alter do Chão um destino completo, que une natureza, cultura e aventura.

Crescimento turístico e reconhecimento internacional

Nos últimos anos, Alter do Chão entrou para listas internacionais de destinos imperdíveis, aparecendo em rankings de revistas especializadas e sites de viagem.

O reconhecimento se deve à preservação ambiental, à beleza intocada das praias e à autenticidade cultural da região.

O aumento do turismo também tem impulsionado a economia local, fortalecendo restaurantes, pousadas e serviços voltados ao visitante, sem perder o clima rústico que faz parte da identidade da vila.

Por que Alter do Chão superou Fernando de Noronha?

Embora Noronha seja um ícone do litoral brasileiro, Alter do Chão conquistou o público por oferecer:

– Beleza natural comparável às melhores praias do mundo;

– Água doce e transparente, diferente de qualquer outro destino;

– Experiência amazônica autêntica;

– Preços mais acessíveis para turistas;

– Facilidade de acesso por Santarém.

Essa combinação fez com que muitos viajantes considerassem Alter do Chão uma experiência ainda mais surpreendente e inesquecível.

Um paraíso amazônico que encanta o mundo

Com paisagens paradisíacas, clima acolhedor e forte conexão com a natureza, Alter do Chão se firma como uma das joias do turismo brasileiro.

Para quem busca um lugar único, longe dos destinos tradicionais, a vila mostra que o Brasil ainda reserva tesouros capazes de superar até mesmo os cartões-postais mais consagrados.

