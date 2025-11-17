Maior reservatório de água doce do planeta é descoberto sob a Amazônia, capaz de abastecer a humanidade por 250 anos

Uma descoberta recente pode transformar o futuro dos recursos naturais e da segurança global

Magno Oliver - 17 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução / Pedro Guerreiro / Agência Pará / diariodolitoral)

Pesquisadores brasileiros anunciaram uma descoberta que pode redefinir a segurança hídrica mundial: o Sistema Aquífero Grande Amazônia (SAGA), um gigantesco reservatório subterrâneo de água doce abaixo da Amazônia.

Segundo estudos conduzidos por geólogos da Universidade Federal do Pará (UFPA), seu volume estimado ultrapassa 160 mil km³, o suficiente para abastecer toda a população humana por cerca de 250 anos.

Na análise total, foi constatado que ele é composto por mais de 150 quatrilhões de litros de água, superando até o conhecido Aquífero Guarani.

O SAGA se estende por aproximadamente 1,2 milhão de quilômetros quadrados, abrangendo bacias sedimentares que atravessam o Acre, o Amazonas, o Pará e a Ilha de Marajó. O equivalente a cerca de 75% do território brasileiro.

Essa reserva subterrânea, formada por rochas depositadas desde o período Cretáceo, representa mais de 80% de toda a água da Amazônia, segundo os pesquisadores.

Apesar do imenso potencial hídrico e territorial, os cientistas alertam para a importância de gestão sustentável e preservação da Amazônia para garantir que esse recurso não se torne vulnerável.

O uso irresponsável poderia comprometer não apenas o equilíbrio regional, mas também um dos maiores patrimônios naturais do mundo, um verdadeiro “tesouro oculto” que pode definir o futuro do abastecimento global de água doce.

Confira mais detalhes:

