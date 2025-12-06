Alerta para quem costuma usar muito o ar-condicionado ou ventilador, segundo técnicos

Consumo de energia tende a subir no verão e exige atenção para evitar surpresas na conta de luz

ar-condicionado
Com a chegada do verão, o consumo de energia deve aumentar nas casas mineiras, já que ar-condicionado e ventiladores passam a funcionar por mais horas e os eletrodomésticos de refrigeração trabalham com maior esforço para manter a temperatura interna.

Ao mesmo tempo, o chuveiro elétrico pode se tornar um aliado importante no controle da fatura durante os dias quentes.

O engenheiro de Eficiência Energética da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), Welhiton Adriano, explica que a alta no consumo está diretamente ligada à potência dos equipamentos e ao tempo de uso.

Ele observa que, quando as temperaturas sobem, é comum deixar os aparelhos ligados por longos períodos, o que torna essencial adotar hábitos que reduzam desperdícios e melhorem a eficiência dos equipamentos.

Refrigeração pede atenção redobrada

Os aparelhos de ar-condicionado estão entre os maiores responsáveis por elevar a conta de luz no verão. A recomendação é optar por modelos com Selo Procel ou etiqueta “A” do Inmetro, que asseguram menor consumo.

A tecnologia inverter também se destaca, pois ajusta automaticamente a potência necessária, evitando oscilações que aumentam o gasto energético.

Medidas simples ajudam a reduzir o consumo, como manter portas e janelas fechadas, utilizar cortinas para bloquear a entrada de calor, ajustar a temperatura entre 23 °C e 24 °C e limpar regularmente os filtros.

Ventiladores, embora consumam menos energia, podem causar impacto significativo na fatura se permanecem ligados por muitas horas.

Banhos podem ajudar na economia

Durante o verão, o chuveiro elétrico passa a representar uma oportunidade de economia. Utilizar a posição morno reduz o consumo em até 30%, desde que o tempo de banho seja mantido dentro do habitual.

Fechar a água enquanto se ensaboa ou lava os cabelos ajuda a diminuir gastos de energia e também de água.

Geladeiras e freezers exigem cuidados simples

Geladeiras e freezers operam de forma mais intensa em dias de calor e, por isso, devem ser instalados em locais ventilados, longe do sol e do fogão.

É recomendável manter distância mínima de dez centímetros das paredes, evitar colocar alimentos quentes no interior e verificar a borracha de vedação periodicamente para garantir o bom funcionamento.

Iluminação eficiente faz diferença

Na iluminação, dar preferência às lâmpadas de LED é uma das formas mais práticas de reduzir o consumo, pois esses modelos duram mais e utilizam menos energia.

Paredes e tetos em cores claras também ajudam a refletir melhor a luz natural, diminuindo a necessidade de iluminação artificial durante o dia.

Por fim, apagar as lâmpadas em ambientes desocupados segue sendo um hábito básico, mas eficaz, para evitar desperdício.

