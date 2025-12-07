Visita inesperada: aparição de jiboia em galinheiro surpreende moradores em Goiás

Animal estava saudável e foi colocado dentro de um tambor apropriado

Gabriella Pinheiro - 07 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros Militar precisou ser acionado na tarde do último sábado (06) para resgatar uma cobra encontrada em um galinheiro na Rua Mariana, na Vila Estrela, em Ipameri.

Os militares foram acionados às 17h53, e dois deles se deslocaram até o local em uma viatura da 23ª Companhia Independente Bombeiro Militar.

No endereço, eles encontraram o animal dentro do galinheiro. Assim, utilizaram técnicas de captura e procedimentos seguros e conseguiram retirá-lo de lá.

A jiboia foi colocada em um tambor apropriado e estava saudável. Após o resgate, ela foi devolvida ao habitat natural, com a soltura realizada em uma área de mata na saída da cidade.

