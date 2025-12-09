Goiás tem mais de 2 milhões de moradores que podem quitar as dívidas no Serasa com até 99% de desconto

Condição especial é válida até 19 de dezembro, quando termina o Feirão Limpa Nome

Samuel Leão - 09 de dezembro de 2025

(Foto: Marcello Casal JR / Agência Brasil)

O Feirão Serasa Limpa Nome, considerado o maior mutirão de negociação de dívidas do país, está oferecendo condições especiais para que milhões de brasileiros quitem seus débitos, incluindo descontos que podem chegar ao percentual máximo de 99%.

O mutirão reúne 698 milhões de ofertas com condições de pagamento facilitadas.

No cenário nacional, mais de 62,2 milhões de consumidores possuem dívidas com ofertas de negociação disponíveis, mas nunca as consultaram, segundo dados da Serasa.

Do total de 306 milhões de ofertas que ainda não foram consultadas no Brasil, 6 milhões oferecem o desconto de 99%, o percentual máximo disponível no feirão.

A Serasa informa que muitas pessoas têm condições de negociar, mas não acompanham a própria vida financeira.

Em Goiás, 2,1 milhões de goianos possuem dívidas registradas no Serasa sem terem conhecimento delas. Há mais de 10,3 milhões de débitos no estado que ainda não foram consultados pelos devedores.

Para os goianos, o Serasa disponibilizou mais de 190 mil ofertas de negociação com descontos de até 99%. As ofertas com o desconto máximo de 99% podem beneficiar 38,7 mil consumidores no estado.

O Feirão também apresenta cerca de 3 milhões de ofertas para a quitação de dívidas de até R$ 100, beneficiando 604 mil consumidores em Goiás.

Os interessados podem consultar as ofertas do Feirão Serasa Limpa Nome gratuitamente, verificando a situação de seu CPF ou CNPJ. A consulta está disponível pelo site da Serasa, pelo aplicativo da empresa ou via WhatsApp, no número (11) 99575-2096.

Além das plataformas digitais, mais de 7 mil agências dos Correios em todo o Brasil oferecem a negociação com isenção de taxas. Esta condição especial é válida até o dia 19 de dezembro.

