Ipasgo Saúde abre vagas em Goiânia com salários de até R$ 9,2 mil mais benefícios

Selecionados no processo seletivo terão carga horária de 40 horas semanais; inscrições podem ser feitas online

Gabriella Pinheiro - 09 de dezembro de 2025

Ipasgo agora também atua em Brasília. (Foto: Divulgação / Ipasgo)

O Ipasgo Saúde está com vagas de emprego abertas em Goiânia para diferentes funções, com remunerações que podem chegar a R$ 9,2 mil. As inscrições podem ser feitas, de forma online, por meio do site ipasgosaude.com.br.

Uma das oportunidades é para o cargo de Analista Administrativo V. O candidato deve ter ensino superior e pós-graduação completos; experiência em análise de dados, Power BI e inteligência em organizações públicas ou privadas; vivência no tratamento de grandes bases, construção de relatórios e painéis gerenciais, além de análises estatísticas ou preditivas.

Também é desejável experiência na área da saúde — especialmente em operadoras, hospitais, clínicas, órgãos públicos ou autogestões — com foco em indicadores assistenciais e econômicos; conhecimento das regulamentações da ANS (RN 566, RN 503, RN 623) e atuação em temas como dimensionamento de rede, acesso e garantia de atendimento. Conhecimento em Python ou R para análises avançadas (modelos preditivos e automações) também é considerado um diferencial.

Entre os requisitos técnicos estão: Excel avançado (tratamento de grandes bases, PROCX, ÍNDICE/CORRESP, Tabelas Dinâmicas e Power Query); Power BI (modelagem de dados, DAX, relacionamentos, medidas, painéis interativos e publicação); banco de dados e SQL (consultas, joins, agregações, filtros e otimização básica); integração de bases como RPS, TUSS, CRM, contratos, produção assistencial e dados cadastrais de prestadores/beneficiários; além de análise de utilização de serviços, oferta versus demanda, concentração de faturamento e performance de prestadores.

A remuneração é de R$ 9.260,93, com carga horária das 08h às 17h, além de benefícios como vale-alimentação, vale-transporte, plano de saúde subsidiado e convênios. As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de dezembro.

Analista Administrativo II

Outra vaga disponível é para Analista Administrativo II. Os candidatos devem ter ensino superior completo (Direito, Administração ou áreas afins), conhecimento em regulação de planos de saúde, sistemas e obrigações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de experiência em funções administrativas relacionadas a NIPs e ABIs.

A remuneração para o cargo é de R$ 4.660,91, com jornada das 08h às 17h e benefícios. As inscrições vão até 11 de dezembro.

Auditor Enfermeiro

Já para o cargo de Auditor Enfermeiro, é necessário possuir graduação em Enfermagem e pós-graduação em auditoria em sistemas de saúde, auditoria em enfermagem ou áreas correlatas; além de experiência em atividades de auditoria em saúde, seja em operadoras de planos, hospitais ou consultorias.

O candidato também deve ter domínio do pacote Office, com ênfase em Excel; conhecimento avançado em normas de acreditação e boas práticas assistenciais; e demais requisitos inerentes ao cargo.

É desejável conhecimento e experiência com o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), FACPLAN, sistemas de gestão hospitalar, diretrizes regulatórias da ANS e manuais do Ipasgo; além de capacidade de análise de processos judiciais na área da saúde e de identificação e mitigação de riscos assistenciais e financeiros.

A remuneração para a função é de R$ 5.934,68, mais gratificação de R$ 1.500 e benefícios. A jornada é das 08h às 17h, com inscrições abertas até 12 de dezembro.

