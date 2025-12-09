Moradora de Anápolis pede ajuda para realizar cirurgia urgente: “não estou aguentando”

Lenilda Ferreira convive há três anos com insuficiência renal crônica, e há três meses descobriu um mioma grande. Procedimento não é realizado pelo SUS

Natália Sezil - 09 de dezembro de 2025

Lenilda Ferreira toma 48 remédios todos os dias. Ela precisa passar por uma cirurgia de remoção de mioma. (Foto: Arquivo pessoal)

Quase 50 remédios marcam o dia a dia de Lenilda Ferreira, moradora de Anápolis que, aos 55 anos, busca ajuda para realizar uma cirurgia urgente. Com lágrimas nos olhos e a voz embargada, ela contou ao Portal 6 o motivo.

Lenilda convive há três anos com insuficiência renal crônica. Perdeu um dos rins, e explica que o outro tem apenas 20% de funcionamento. Tem diabetes, problemas no coração e hipertensão – que chega a alcançar 26×18 (a pressão já é considerada alta acima de 14×9).

Há três meses, ela descobriu um mioma de tamanho significativo: 50 cm. Os médicos dizem que a cirurgia de remoção precisa acontecer o mais rápido possível, mas o procedimento não é realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Sem conseguir seguir com a rotina ou fazer tarefas cotidianas, Lenilda passou a depender da ajuda da família. A mãe, de 77 anos, é quem mais fica por perto. As injeções para conter a dor, aplicadas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), são frequentes.

As cólicas fortes são constantes: “Eu não tô aguentando, eu não sei o que é limpar uma casa, lavar uma vasilha, fazer uma comida que eu não dou conta. É só vomitando e com cólica”, explica. “Perdi 16 kg, porque eu não consigo comer, não consigo dormir”.

Lenilda passou por um exame de ressonância e aguarda pelos resultados, que devem sair nesta sexta-feira (12). Ela ainda não sabe dizer onde a cirurgia será realizada, mas detalha não ter encontrado em Anápolis.

Na campanha solidária, a família explica que “essa cirurgia é vital para garantir o bem-estar e a qualidade de vida de Lenilda” e que “cada contribuição, por menor que seja, é um alívio imenso e um passo fundamental”.

Para quem se interessar em ajudar, contribuições podem ser enviadas à chave Pix 797.335.491-34, no nome de Lenilda de Souza Barbosa Ferreira. A quem quer ajudar, mas não consegue contribuir financeiramente, familiares pedem pelo compartilhamento.

