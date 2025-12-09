Moradora de Anápolis pede ajuda para realizar cirurgia urgente: “não estou aguentando”

Lenilda Ferreira convive há três anos com insuficiência renal crônica, e há três meses descobriu um mioma grande. Procedimento não é realizado pelo SUS

Lenilda Ferreira toma 48 remédios todos os dias. Ela precisa passar por uma cirurgia de remoção de mioma.
Lenilda Ferreira toma 48 remédios todos os dias. Ela precisa passar por uma cirurgia de remoção de mioma. (Foto: Arquivo pessoal)

Quase 50 remédios marcam o dia a dia de Lenilda Ferreira, moradora de Anápolis que, aos 55 anos, busca ajuda para realizar uma cirurgia urgente. Com lágrimas nos olhos e a voz embargada, ela contou ao Portal 6 o motivo.

Lenilda convive há três anos com insuficiência renal crônica. Perdeu um dos rins, e explica que o outro tem apenas 20% de funcionamento. Tem diabetes, problemas no coração e hipertensão – que chega a alcançar 26×18 (a pressão já é considerada alta acima de 14×9).

Há três meses, ela descobriu um mioma de tamanho significativo: 50 cm. Os médicos dizem que a cirurgia de remoção precisa acontecer o mais rápido possível, mas o procedimento não é realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Sem conseguir seguir com a rotina ou fazer tarefas cotidianas, Lenilda passou a depender da ajuda da família. A mãe, de 77 anos, é quem mais fica por perto. As injeções para conter a dor, aplicadas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), são frequentes.

As cólicas fortes são constantes: “Eu não tô aguentando, eu não sei o que é limpar uma casa, lavar uma vasilha, fazer uma comida que eu não dou conta. É só vomitando e com cólica”, explica. “Perdi 16 kg, porque eu não consigo comer, não consigo dormir”.

Lenilda passou por um exame de ressonância e aguarda pelos resultados, que devem sair nesta sexta-feira (12). Ela ainda não sabe dizer onde a cirurgia será realizada, mas detalha não ter encontrado em Anápolis.

Na campanha solidária, a família explica que “essa cirurgia é vital para garantir o bem-estar e a qualidade de vida de Lenilda” e que “cada contribuição, por menor que seja, é um alívio imenso e um passo fundamental”.

Para quem se interessar em ajudar, contribuições podem ser enviadas à chave Pix 797.335.491-34, no nome de Lenilda de Souza Barbosa Ferreira. A quem quer ajudar, mas não consegue contribuir financeiramente, familiares pedem pelo compartilhamento.

