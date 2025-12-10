5 destinos baratos fora do Brasil para viajar o ano inteiro gastando muito pouco

Alguns países oferecem experiências incríveis, paisagens marcantes e custos tão baixos que surpreendem qualquer viajante

Gabriel Yuri Souto - 10 de dezembro de 2025

Os destinos baratos fora do Brasil não são apenas alternativas econômicas: eles se destacam porque mantêm um ótimo custo-benefício durante todo o ano.

Mesmo com variações cambiais, alguns países continuam oferecendo hospedagem acessível, alimentação barata e deslocamentos que cabem no orçamento.

Para quem quer viajar sem sofrer com gastos altos, esses cinco destinos se tornaram escolhas certeiras.

1. Bolívia: natureza imensa por preços mínimos

A Bolívia segue como um dos destinos internacionais mais baratos para brasileiros. Hospedagens simples e bem localizadas custam pouco, e refeições completas em mercados tradicionais saem por valores muito baixos.

Além disso, atrações como o Salar de Uyuni, o Lago Titicaca e a região de La Paz oferecem experiências únicas sem exigir investimentos altos.

O país também permite deslocamentos baratos entre as cidades, o que favorece viagens longas sem pesar no bolso.

2. Paraguai: compras, cultura e economia no dia a dia

Foz do Iguaçu abriu as portas para muitos viajantes conhecerem o Paraguai, mas o país vai além das compras. Cidades como Encarnación e Asunción oferecem hospedagens baratas, transporte interno acessível e uma gastronomia rica por preços surpreendentes.

A moeda desvalorizada favorece ainda mais quem viaja com orçamento limitado. O país também abriga praias fluviais e ruínas jesuíticas que atraem turistas durante todo o ano.

3. Peru: história riquíssima com custos acessíveis

O Peru se transformou em um dos destinos mais procurados por mochileiros porque entrega cultura, gastronomia e natureza por valores muito competitivos.

A culinária local é barata, os transportes são eficientes e há opções de hospedagem para todos os perfis. Lima, Cusco e Arequipa mantêm preços estáveis e permitem que o viajante explore o país inteiro sem grandes gastos.

Mesmo atrações famosas, como Machu Picchu, continuam acessíveis com planejamento.

4. Colômbia: praias, cidades vibrantes e hospedagem barata

A Colômbia oferece clima agradável e paisagens diversas por custos bem menores que outros destinos sul-americanos. Cidades como Medellín, Bogotá e Cartagena apresentam vida urbana rica e opções de lazer com preços baixíssimos.

Além disso, a costa caribenha do país é um dos paraísos mais baratos do continente. O transporte interno funciona bem, e há inúmeras hospedagens econômicas durante o ano inteiro, o que facilita viagens de última hora.

5. Argentina: gastronomia farta e atrações para o ano inteiro

Mesmo com instabilidades econômicas, a Argentina permanece extremamente acessível para brasileiros. Buenos Aires oferece refeições completas a preços baixos, e muitos museus e atrações importantes têm ingressos baratos.

Contudo, para quem prefere natureza, regiões como Mendoza e Bariloche continuam atrativas durante todas as estações. A proximidade do Brasil também reduz custos de passagem e favorece viagens mais curtas ou improvisadas.

