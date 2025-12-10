Atacadão em Goiás proíbe ex-funcionária de entrar no estabelecimento para trabalhar, mas sofre derrota na Justiça

Magistrado fixou multa de R$ 50 mil caso a ordem seja descumprida e empresa tente barra ex-colaboradora novamente

Davi Galvão Davi Galvão -
Unidade do Costa Atacadão. (Foto: Divulgação)
Unidade do Costa Atacadão. (Foto: Divulgação)

Uma decisão judicial determinou que a rede Costa Atacadão, com diversas unidades em Goiás, não pode mais impedir que uma ex-funcionária trabalhe como promotora de vendas em qualquer uma dos pontos da empresa.

A mulher afirmou que, após entrar com uma ação trabalhista contra a antiga empregadora, passou a ser barrada nos estabelecimentos mesmo quando prestava serviços a outras empresas, como freelancer.

Segundo ela, o padrão se repetiu tanto na unidade de Luziânia quanto na de Valparaíso de Goiás.

Leia também

A defesa da ex-funcionária ainda afirmou que a proibição trouxe prejuízos relevantes, já que o acesso aos supermercados é essencial para o desempenho da promotora, responsável por organizar e divulgar as marcas que representa.

Na análise dos autos, o magistrado identificou violação ao direito de ação e à liberdade de trabalho e também fixou multa de R$ 50 mil caso a ordem seja descumprida.

O juiz registrou ainda que o Costa Atacadão agiu com deslealdade processual ao negar a existência de qualquer restrição ao acesso da ex-funcionária.

Deste modo, desde a última segunda-feira (08), a empresa está proibida de restringir a entrada da profissional e, caso ainda assim haja alguma intercorrência, o caso deve ser comunicado imediatamente para que um oficial de justiça execute as devidas providências.

A reportagem tentou contato com o Costa Atacadão, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue em aberto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias