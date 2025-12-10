Catedral que levou quase 600 anos para ser concluída tem mais de 500 degraus e guarda diversos tesouros

Séculos de interrupções e retomadas moldaram um monumento cheio de mistérios extraordinários

Magno Oliver - 10 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Ruan Ferreira)

A Catedral de Colônia, na Alemanha, é uma das construções mais impressionantes da arquitetura gótica mundial e também uma das mais persistentes até hoje.

Isso porque sua história começa em 1248, quando os arquitetos medievais iniciaram a obra que deveria abrigar as relíquias dos Três Reis Magos, um dos tesouros mais venerados da cristandade.

Porém, guerras, crises e mudanças políticas interromperam as obras por séculos, deixando o prédio inacabado até 1880, quando finalmente foi concluído. Foram quase 600 anos entre o início e o término, tornando-se, naquele período, o edifício mais alto do planeta.

Além de sua imponência histórica, a catedral impressiona pelo esforço físico que exige dos visitantes. Para alcançar o topo de uma das torres, é preciso encarar apenas 533 degraus em uma escada estreita, que oferece uma das vistas mais emblemáticas do Rio Reno e da cidade de Colônia.

Cada lance revela detalhes da estrutura original medieval, preservada com rigor, mesmo após tantas interrupções ao longo da construção.

A Catedral também é conhecida por abrigar um acervo religioso valioso, artístico e arquitetônico. O mais famoso é o Relicário dos Três Reis Magos, um sarcófago dourado datado do século XII e considerado a maior obra de ourivesaria medieval da Europa.

Além dele, vitrais gigantescos, esculturas originais e peças que sobreviveram a bombardeios da Segunda Guerra Mundial ajudam a contar a trajetória da cidade e da própria fé alemã. Seus vitrais modernos, incluindo o famoso painel colorido criado pelo artista Gerhard Richter, mostram como a catedral continua evoluindo sem perder sua essência histórica.

Hoje, com milhões de visitantes anuais, a Catedral de Colônia permanece como um testemunho vivo da resistência humana, da engenharia medieval e da devoção espiritual que atravessou gerações.

Mesmo com sua grandiosidade e fama mundial, o monumento ainda guarda detalhes e segredos que passam despercebidos por quem não olha com atenção, reforçando a sensação de que a obra, embora concluída, continua viva e em constante descoberta.

Confira mais detalhes:

