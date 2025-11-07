Arquitetos revelam a tendência que está substituindo os armários planejados: não empena, não mofa e é muito mais barata
Tendência prática e econômica transforma o design dos armários e conquista cada vez mais adeptos pela beleza e durabilidade
Por muito tempo, os armários planejados dominaram as cozinhas brasileiras. Eles eram símbolo de elegância e praticidade. Mas essa realidade está mudando rapidamente.
Arquitetos e designers apontam uma nova tendência: as prateleiras abertas.
Elas estão conquistando espaço e prometem aposentar os móveis tradicionais.
- Pesquisadores descobrem que semente de girassol pode substituir benefícios da carne e surpreende pela quantidade de nutrientes
- Nem cerâmica, nem porcelanato: o novo tipo de piso que está conquistando arquitetos e promete invadir os lares brasileiros nos próximos anos
- Confira o resultado da Mega-Sena 2937 desta quinta-feira (06); prêmio é de R$ 48 milhões
O visual leve e moderno é o primeiro atrativo. As prateleiras abertas ampliam o ambiente, deixam o espaço mais iluminado e valorizam a decoração da casa.
Outro ponto forte é a praticidade. Com tudo ao alcance das mãos, a rotina se torna mais ágil e funcional.
Além disso, esse tipo de estrutura elimina um dos maiores problemas das cozinhas: o mofo e o empenamento da madeira.
Como são abertas, as prateleiras não acumulam umidade, o que aumenta a durabilidade e facilita a limpeza.
Em termos de custo, o benefício é evidente. Enquanto um metro linear de armário planejado pode custar milhares de reais, as prateleiras custam a partir de R$ 78 em lojas online.
A versatilidade é outro destaque. Elas se adaptam a qualquer estilo de decoração e podem ser instaladas sobre outros revestimentos, sem precisar de grandes reformas.
Afinal, sem rejuntes ou frestas, o piso e as paredes ficam mais fáceis de limpar, evitando acúmulo de sujeira e aquele visual pesado dos móveis fechados.
Assim, para arquitetos, essa mudança reflete um novo conceito de morar. Mais do que economia, ela representa leveza, criatividade e um estilo de vida simples e funcional.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!