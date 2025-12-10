Empreendimentos sustentáveis da MRV em Goiás unem mobilidade e economia

Construtora possui quatro empreendimentos no estado com o Selo Casa Azul, da Caixa, considerado referência para construção sustentável no país

Paulo Roberto Belém - 10 de dezembro de 2025

Condomínio Gran Turquesa é um dos sustentáveis da construtora. (Foto: Captura/Google)

A construtora MRV tem trabalhado na adoção de práticas sustentáveis para atender a demanda dos consumidores, executando o que a empresa chama de “empreendimentos ambientalmente responsáveis”.

Segundo a construtora, em Goiás, o setor da construção civil tem apostado nisso e investido em soluções neste caminho, desde a compra de novos terrenos até o planejamento, execução de residenciais e entrega das chaves.

Nesse contexto, um dos destaques é o Selo Casa Azul, criado pela Caixa Econômica Federal em 2010 e reformulado em 2020. A certificação, considerada referência para construção sustentável no país, contempla empreendimentos habitacionais financiados pelo banco.

Entre os diversos critérios, ele avalia qualidade urbana e bem-estar, eficiência energética e conforto ambiental, gestão eficiente de água, produção sustentável, desenvolvimento social e inovação.

Entre as vantagens agregadas à certificação, estão: maior qualificação junto ao banco, possibilidade de melhores condições de financiamento e valorização imobiliária.

Para quem compra o imóvel para morar, há ainda a redução de custos mensuráveis no dia a dia, do transporte — a localização precisa ter terminal ou linha de ônibus próximos e acesso a serviços essenciais sem precisar usar carro — até as contas de água e luz.

Há, por exemplo, o planejamento das unidades para ter ventilação e iluminação natural para reduzir o consumo de energia elétrica.

Em Goiás, quatro empreendimentos da linha econômica da MRV obtiveram o Selo Casa Azul desde 2022.

São eles: Gran Turquesa, Gran Plaza e os mais recentes Gran Luna, lançado em 2024, e o Gran Aurora, previsto para iniciar a comercialização no primeiro trimestre de 2026. Os dois últimos estão localizados no Jardim Gardênia, em Goiânia, e somam 960 unidades habitacionais.

Em comum, todos esses condomínios apresentam diversas soluções sustentáveis, como a sugestão para o condomínio de coleta seletiva de resíduos; redução do consumo água com dispositivos arejadores e redutores de vazão nas torneiras, caixas economizadoras com redução de fluxo de água nos vasos sanitários e até a comprovação de conforto acústico.

De acordo com o gestor de produção da MRV em Goiás, Antônio Caio Ribeiro, a certificação reforça o compromisso da companhia com a adoção de práticas sustentáveis que pensam no cliente e na comunidade.

“Temos como meta a redução do impacto ambiental nas obras e no dia a dia dos condomínios. A conquista do Selo Casa Azul demonstra que é possível aliar inovação, sustentabilidade e qualidade na construção”, destaca.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!