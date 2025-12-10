O que nunca colocar na mala: itens que causam problemas e atrasos nos aeroportos

Alguns objetos parecem inofensivos, mas podem travar sua viagem ainda na esteira do raio-X

Gabriel Yuri Souto - 10 de dezembro de 2025

Passageiro com mala em aeroporto. (Foto: Danilo Verpa/Folhapress)

Saber o que nunca colocar na mala evita atrasos, inspeções extras e até retenção permanente de objetos durante o embarque.

Muitos itens comuns no dia a dia não são permitidos em bagagens despachadas ou de mão, e o desconhecimento dessas regras causa problemas em aeroportos do mundo inteiro.

Por isso, listas de objetos proibidos ganham cada vez mais importância entre viajantes frequentes.

Objetos cortantes que passam despercebidos

Tesouras, canivetes, lâminas e até ferramentas pequenas estão entre os itens mais frequentemente barrados. Mesmo objetos guardados por engano em compartimentos laterais da mala podem levar a revista detalhada.

As regras de segurança exigem que qualquer item com ponta ou fio cortante seja despachado corretamente e esteja bem acondicionado.

Quando isso não acontece, o passageiro é chamado para abrir a mala e explicar o objeto, o que costuma atrasar toda a fila.

Aerossóis e produtos que podem explodir

Desodorantes em spray, laquê, inseticidas e latas pressurizadas são considerados materiais de risco quando transportados de forma inadequada.

Em bagagens despachadas, só são permitidos dentro de limites rígidos de quantidade, e alguns tipos nem podem viajar no avião.

Em bagagem de mão, a maioria é barrada imediatamente, porque o risco de explosão aumenta com a pressão do voo. Esses produtos são responsáveis por grande parte dos atrasos na área de segurança.

Baterias externas e eletrônicos que oferecem risco

Powerbanks, baterias soltas de câmeras e dispositivos que contêm lítio não devem ser colocados na mala despachada. Elas precisam, obrigatoriamente, ir na bagagem de mão.

O lítio é altamente inflamável quando submetido a pressão e impacto, e companhias aéreas tratam esse item como prioridade de inspeção.

Quando uma mala despachada é identificada com bateria, ela é retida imediatamente para abertura manual.

Líquidos acima do permitido

Frascos de shampoo, creme, bebidas e perfumes acima de 100 ml não passam no raio-X da bagagem de mão. Mesmo produtos selados podem ser descartados caso ultrapassem o limite.

O passageiro precisa retornar ao balcão para despachar a mala ou descartar o frasco, o que gera atrasos e transtornos. Líquidos são um dos itens que mais causam perda de voos.

Alimentos que podem fermentar ou vazar

Queijos muito macios, caldos, doces líquidos e comidas caseiras podem vazar com facilidade ou fermentar durante o voo, causando mau cheiro e risco de contaminação.

Mesmo quando não são proibidos, esses alimentos podem impedir o embarque caso a segurança identifique risco de pressão interna ou vazamento. O passageiro pode ser obrigado a descartar tudo no local.

Objetos que parecem inocentes, mas geram alerta

Tijolinhos de argila, argamassa, objetos metálicos densos e até velas podem ser identificados pelo raio-X como materiais suspeitos.

Quando isso acontece, a mala é separada para verificação manual. O passageiro perde tempo e, muitas vezes, precisa explicar objetos que não são proibidos, mas que acionaram o alerta de segurança, atrasando o processo de embarque.

