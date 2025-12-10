Pesquisa revela em quais meses nascem as pessoas mais inteligentes

Embora nascer em determinado período do ano não determine, por si só, o nível de inteligência de alguém, cientistas têm identificado padrões consistentes

Magno Oliver - 10 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

A curiosidade sobre a influência do mês de nascimento sempre existiu, mas pesquisas mais recentes ampliaram esse debate ao sugerir que a sazonalidade também pode afetar o desenvolvimento cognitivo.

Embora nascer em determinado período do ano não determine, por si só, o nível de inteligência de alguém, cientistas têm identificado padrões consistentes que relacionam ambiente, saúde materna e maturidade neurológica.

Por que o mês de nascimento pode influenciar a cognição?

Pesquisas nas áreas de epidemiologia e neurodesenvolvimento mostram que fatores externos, como clima, nutrição, exposição solar e presença de infecções sazonais, desempenham papel importante nos primeiros estágios da gestação.

Esses elementos interferem em aspectos fundamentais, como níveis de vitamina D, qualidade da dieta materna e riscos de doenças respiratórias — todos capazes de impactar a formação cerebral do bebê.

O trimestre em que a gestação se desenvolve é especialmente relevante, pois pode influenciar marcos cognitivos durante a infância e até o desempenho escolar.

Os meses que mais aparecem nas pesquisas

Entre os resultados que mais chamam atenção está a recorrência de um padrão observado em estudos internacionais: crianças nascidas entre agosto e setembro tendem a apresentar desempenho acadêmico superior quando comparadas às demais.

Isso não significa que elas possuam maior inteligência inata, mas sim que se beneficiam de uma combinação de fatores, especialmente a chamada idade relativa escolar.

Em muitos países, o ano letivo começa justamente nesse período, o que faz com que essas crianças sejam frequentemente as mais velhas da turma.

Como os estudos classificam os meses de nascimento

Algumas pesquisas organizam essas tendências da seguinte forma:

Agosto – Setembro: Maior desempenho acadêmico, sendo crianças mais velhas na turma, com maturidade superior.

Outubro – Dezembro: desempenho intermediário, mas apresentando menor diferença de idade relativa;

Janeiro – Março: leve desvantagem comparado com os demais, sendo os mais novos da turma;

Abril – Julho: resultados variados, tendo influência maior de fatores ambientais.

Esse fenômeno, conhecido como efeito da idade relativa, pode repercutir nas notas, no comportamento e na confiança das crianças desde os primeiros anos escolares.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!