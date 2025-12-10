Prefeito de Aparecida de Goiânia determina pagamento antecipado e integral do 13° salário

Medida encerro ciclo de pendências deixadas pela gestão anterior e regulariza por completo a situação salarial dos servidores

Danilo Boaventura - 10 de dezembro de 2025

Leandro Vilela, prefeito de Aparecida de Goiânia. (Foto: Jhonney Macena/Secom Aparecida)

O prefeito Leandro Vilela (MDB) autorizou o pagamento antecipado do 13º salário, que foi quitado na última segunda-feira (08).

A gestão também pagou a folha de dezembro de 2024, que havia sido deixada em aberto pelo governo anterior.

Aparecida foi a única grande cidade de Goiás que não quitou a folha de dezembro no ano passado. Servidores apontaram o atraso como possível retaliação política do então prefeito Vilmar Mariano (sem partido) após a derrota de Professor Alcides (PL).

Com cerca de R$ 500 milhões em dívidas, a atual administração destaca que adotou medidas de contenção, como a suspensão de cerca de 2 mil nomeações em cargos comissionados e a revisão de contratos, incluindo o dos totens de segurança.

Segundo Vilela, os ajustes deram fôlego para reorganizar serviços essenciais e retomar obras e investimentos no município.

