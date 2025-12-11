Homem que lavava dinheiro para o Comando Vermelho é preso pela polícia em Goiânia

Prisão foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pelo Judiciário de Fortaleza

Davi Galvão Davi Galvão -
Homem foi preso em Goiânia suspeito de lavar dinheiro para o Comando Vermelho. (Foto: Reprodução)
Um homem de 39 anos foi preso em Goiânia suspeito de integrar uma estrutura financeira do Comando Vermelho, nesta quinta-feira (11), em mais uma etapa da Operação Clusterdown.

Ele foi localizado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) no Setor Eli Forte, na capital, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo Judiciário de Fortaleza (CE).

O investigado responde por lavagem de capitais ligada ao Comando Vermelho e é um dos alvos da operação que mira o desmantelamento de uma rede usada para movimentar valores obtidos com tráfico de drogas e armas.

A Clusterdown tem como objetivo o cumprimento de 111 mandados de busca e apreensão, 36 ordens de prisão e o bloqueio de até R$ 59 milhões pertencentes a 123 pessoas físicas e jurídicas suspeitas de abastecer financeiramente a organização criminosa.

Depois de detido, o homem foi interrogado, passou por exame de corpo de delito e levado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Segundo a Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), a captura só foi possível graças a colaboração e troca de informações com a Polícia Civil do Ceará.

 

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

