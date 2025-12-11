Homem que lavava dinheiro para o Comando Vermelho é preso pela polícia em Goiânia
Prisão foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pelo Judiciário de Fortaleza
Um homem de 39 anos foi preso em Goiânia suspeito de integrar uma estrutura financeira do Comando Vermelho, nesta quinta-feira (11), em mais uma etapa da Operação Clusterdown.
Ele foi localizado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) no Setor Eli Forte, na capital, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo Judiciário de Fortaleza (CE).
O investigado responde por lavagem de capitais ligada ao Comando Vermelho e é um dos alvos da operação que mira o desmantelamento de uma rede usada para movimentar valores obtidos com tráfico de drogas e armas.
A Clusterdown tem como objetivo o cumprimento de 111 mandados de busca e apreensão, 36 ordens de prisão e o bloqueio de até R$ 59 milhões pertencentes a 123 pessoas físicas e jurídicas suspeitas de abastecer financeiramente a organização criminosa.
Depois de detido, o homem foi interrogado, passou por exame de corpo de delito e levado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
Segundo a Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), a captura só foi possível graças a colaboração e troca de informações com a Polícia Civil do Ceará.
