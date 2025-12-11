O que fazer quando você se sentir sobrecarregado demais ou achar que nada faz sentido, segundo a astrologia

Quando o coração aperta e a mente não encontra descanso, vale olhar para dentro e permitir que pequenos gestos mudem o seu estado emocional

Pedro Ribeiro - 11 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Youtube/Canal Saladama Receitas)

A astrologia pode ser uma grande aliada nos momentos em que tudo parece pesado demais.

Ela ajuda a observar nossos ciclos internos, entender nossos limites e, principalmente, acolher aquele sentimento de que nada faz sentido.

Mesmo que você não siga todas as práticas espirituais, é inegável que alguns rituais simples conseguem trazer calma, clareza e um retorno suave ao seu próprio centro.

Por isso, quando o coração aperta e a mente não encontra descanso, vale olhar para dentro e permitir que pequenos gestos mudem o seu estado emocional.

Quando a energia pesa além do suportável

Existem dias em que o corpo avisa antes da consciência.

A alma parece não encontrar lugar, o peito pesa mesmo em silêncio e a mente fica rodando sem pausa, como se girasse em círculos.

Segundo a astrologia, isso acontece quando a energia ao nosso redor fica densa, e o corpo absorve tudo.

É como se você ficasse carregando sentimentos e tensões que nem consegue perceber, até que a exaustão chega.

Um gesto simples que ajuda a recuperar o equilíbrio

Quando esse peso aparece, um banho energético pode ser um caminho de volta para você.

É fácil, acessível e funciona como um respiro quando nada parece fazer sentido.

Esse banho de sal grosso ajuda a soltar o que está preso, alivia tensões profundas e abre espaço para que sua luz interna volte a brilhar.

É uma forma prática de se reconectar com seu próprio centro.

Como preparar o banho de sal grosso

Escolha um momento calmo, de preferência à noite, quando a casa está quieta e o silêncio toma conta do ambiente.

É nessa hora que a alma fala mais alto e a mente se abre para o acolhimento. Prepare uma bacia com água morna e adicione uma boa quantidade de sal grosso.

Se tiver lavanda ou violeta em casa, pingue algumas gotas. Esses aromas ajudam a acalmar, limpar e envolver a energia ao redor.

Agora, mergulhe os pés devagar. Sinta como se estivesse entregando o corpo aos braços da natureza. Feche os olhos.

Respire fundo. Imagine que todo o peso começa a se dissolver e que a água leva embora dores antigas, tensões esquecidas e cansaços que você nem sabia que carregava.

Transformando o momento em um ritual de acolhimento

Para deixar tudo ainda mais especial, você pode acender um incenso suave ou colocar uma música que acalme o coração.

Em silêncio, se desejar, chame pelo Arcanjo Zadkiel. Peça a ele que transforme o que machuca em força e o que pesa em sabedoria.

Permaneça ali o tempo que quiser. Sem pressa. Sem cobrança. Apenas sentindo a água, a respiração e a leveza voltando aos poucos.

Por que esse ritual funciona

De acordo com a astrologia, esse tipo de prática ajuda a reorganizar sua energia e a liberar o que não pertence mais ao seu caminho.

É um cuidado que vai além do corpo físico.

É uma lembrança da sua luz, do seu sagrado, da parte de você que permanece inteira mesmo quando tudo à volta parece confuso.

