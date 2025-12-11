O truque para cozinhar a batata em poucos minutos sem precisar ferver, segundo chefs

Um segredo simples promete resultados surpreendentes e totalmente fora do preparo tradicional

Magno Oliver - 11 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Pixabay/Pexels)

A batata é um dos ingredientes mais versáteis da cozinha, mas seu preparo costuma seguir a mesma lógica há décadas: panela, água e fervura. Porém, alguns chefs têm defendido um método mais rápido e saboroso, que dispensa a tradicional água fervente e garante textura melhorada.

A técnica consiste em substituir o líquido neutro por caldos aromáticos ou leite, criando um ambiente de cozimento muito mais eficiente e com ganho de sabor imediato.

A explicação é que, ao usar caldo, seja de legumes, frango ou carne, a batata cozinha mais rápido porque o líquido carregado de temperos acelera a transferência de sabor e calor.

O tubérculo absorve cebola, alho, louro e ervas durante o processo, tornando-se mais macio e profundamente aromático.

Além disso, ao contrário da fervura em água, o caldo preserva mais nutrientes, já que contém vegetais e proteínas naturalmente ricos em minerais.

Outra variação bastante elogiada é o cozimento em leite, comum na gastronomia francesa. O leite envolve as batatas, garantindo uma textura mais cremosa e rica, ideal para purês e acompanhamentos delicados. Essa abordagem diminui o tempo na panela e forma uma camada aveludada rara de ser obtida no método clássico.

Para quem prefere sabores mais marcantes, a inclusão de ervas e especiarias no líquido, como tomilho, alecrim, cominho ou noz-moscada, eleva ainda mais a experiência sensorial.

Chefs também revelam um detalhe quase desconhecido entre cozinheiros domésticos: adicionar algumas gotas de limão ou vinagre ao líquido de cozimento.

A acidez mantém a cor das batatas, evita que elas se desmanchem e realça seu sabor natural. O resultado é um preparo mais rápido, estável e delicioso, tudo sem recorrer à espera de uma panela borbulhando.

