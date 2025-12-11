Pesquisa do Procon mostra variação de até R$ 0,30 no preço do etanol em postos de Anápolis; veja onde está mais barato

Coleta de dados foi realizada em dez estabelecimentos da cidade

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Um levantamento recente do Procon apontou os preços de combustíveis em Anápolis e revelou uma diferença marcante principalmente no preço do etanol, que apontou uma variação de R$ 0,30 no litro dependendo do posto.

Os dados foram coletados nesta quarta-feira (10) em dez postos da cidade: Auto Posto Cerrado, Posto dos Romeiros, Posto Azet, Posto Nota 10, Posto WK, Posto São Cristóvão, Posto Carreteiro, Posto Santo Antonio, Posto Carrefour e Posto Castello Branco.

Com relação ao etanol, o Posto Santo Antônio apresentou o valor mais em conta, de R$ 6,39 o litro. Em contrapartida, no Posto dos Romeiros, Posto Azet, Posto Nota 10, Posto WK, Posto São Cristóvão e Posto Carreteiro, o mesmo combustível está a R$ 4,79, um aumento de quase 7%.

Em termos práticos, completar um tanque de 50 litros com álcool poderia representar uma diferença de R$ 15 apenas dependendo do posto.

Já se tratando de gasolina, os valores encontrados pelo Procon não apresentaram discrepâncias excessivas, se mantendo entre R$ 6,29 (Posto Castelo Branco e Auto Posto Cerrado) e R$ 6,39 (Posto dos Romeiros, Posto Azet, Posto Carreteiro, Posto Santo Antonio).

