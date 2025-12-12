Expressão comum no dia a dia nem existe no português e muita gente usa achando que está certa

Ouvida em brincadeiras, memes e até em conversas sérias, a expressão parece normal, até que alguém descobre que ela simplesmente não existe no português

Gabriel Yuri Souto - 12 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

No dia a dia, a expressão aparece com tanto naturalidade que muita gente nem percebe o erro. Ela surge em vídeos virais, comentários irônicos e até em conversas rápidas entre amigos.

Mesmo assim, quando alguém procura essa palavra no dicionário, a surpresa é imediata: ela nunca existiu. Ainda assim, continua viva no vocabulário popular como se fosse oficial.

A palavra que todo mundo usa de brincadeira

Um dos exemplos mais marcantes é “menas”, usada para provocar, brincar ou ironizar alguém que exagera nas atitudes. Apesar disso, a palavra não existe na língua portuguesa em nenhuma situação.

Ela se espalhou como uma forma cômica de falar, especialmente na internet, onde virou meme e ganhou força. Por isso, muita gente solta um “seja menas” apenas para criar efeito humorístico.

Como “menas” ganhou tanta força

A popularidade dessa expressão veio justamente do humor. Ela foi usada tantas vezes em tom de piada que acabou entrando no vocabulário de milhões de brasileiros.

Assim, a palavra vive em posts, áudios, vídeos e até em conversas presenciais, sempre carregando essa intenção de exagero divertido. Mesmo quem sabe que está errado usa porque entende perfeitamente o efeito que ela causa.

Por que ela continua sendo usada, mesmo sem existir

Mesmo fora do dicionário, “menas” funciona como uma forma rápida de marcar ironia ou relevar um exagero. Além disso, a palavra já se tornou parte da cultura digital, e muita gente usa justamente porque sabe que é errada.

Assim, ela segue existindo socialmente, mesmo sem qualquer reconhecimento oficial. No fim, seu sucesso está menos na gramática e mais no impacto que provoca.

