Jornalista goiano viraliza ao comparar shopping de Goiânia com avenida de Nova York

Fábio Castro divulgou imagens de lojas de um andar específico do centro de compras para justificar o que disse

Paulo Roberto Belém - 12 de dezembro de 2025

Repórter repercutiu imagens do piso 3 do Shopping Flamboyant. (Foto: Captura/Instagram)

Um dos jornalistas televisivos mais conhecidos de Goiás, o repórter Fábio Castro viralizou no Instagram, ao comparar um dos andares de um shopping de Goiânia com uma das mais famosas avenidas de Nova York.

Na publicação que fez na rede social, estando na seção de marcas de griffe do Flamboyant, ele dispara: “Você não precisa mais ir para Nova York, pra andar na 5ª Avenida”. Ele é endossado por uma mulher. “Goiás tem 5ª Avenida”, concordou ela.

Enquanto o jornalista narra a comparação, imagens das fachadas das lojas das marcas Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Emporio Armani, Gucci, Tiffany & Co e Rolex. Todas estão localizadas no piso 3 do centro de compras.

Ele pergunta na publicação se “Goiânia é a nova fronteira do Luxo”, citando como legenda termos como “agroluxo” e “agrodólares”, questionando se a capital “é mesmo a nossa fronteira dos ricos e milionários deste país”?.

Os seguidores do repórter mais brincaram do que responderam à pergunta dele. “Melhor são os vendedores achando que são os donos”, disparou uma primeira. “Falaram que ia virar Venezuela e virou New York”, interagiu outro.

Uma terceira comentou. “Até o cheiro desse andar é diferente. Quando vamos aí e entramos nesse piso eu sempre espirro (pobre alérgica). Por isso nem entro nessas lojas. Vou continuar espirrando”, disse ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Fábio Castro (@fabiocastrojor)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!