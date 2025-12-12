Motorista descontrolado agride policial em Anápolis após tentar furar bloqueio

Ele foi contido por militares e levado até Central de Flagrantes

Gabriella Pinheiro - 12 de dezembro de 2025

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar (PM) (Foto: Reprodução)

A falha tentativa de passar por um bloqueio exaltou os ânimos de um motorista que, de forma alterada, passou a agredir um militar. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (12), no bairro Cidade Jardim, em Anápolis.

O problema começou por volta de 11h, no momento em que um bloqueio era realizado na região. Ao notar a aglomeração, o condutor tentou passar direto e evadir do local.

Apesar da tentativa, ele foi impedido por um policial, responsável pela liberação dos veículos na via.

Durante a abordagem, o condutor começou a proferir xingamentos contra os militares e chegou a engatar a marcha à ré de forma brusca.

Diante das infrações, os policiais informaram que iriam remover o automóvel, o que causou ainda mais revolta no motorista.

Em determinado momento, ele chegou a desferir socos contra um dos militares, sendo imobilizado por companheiro dele em seguida.

Ele foi algemado, detido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames de corpo de delito. Posteriormente, foi encaminhado à Central de Flagrantes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!