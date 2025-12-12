Saiba quem era falso psiquiatra preso em Goiás por usar identidade de médico e até trocar nome para enganar autoridades

Davi Galvão - 12 de dezembro de 2025

Suspeito foi identificado como Diogo Luiz de Silva Lima. (Foto: Divulgação/PCGO)

Um homem, que se passava por psiquiatra em clínicas de Valparaíso de Goiás e do Distrito Federal (DF), foi preso preventivamente na manhã desta sexta-feira (12).

O suspeito, identificado como Diogo Luiz de Silva Lima, foi detido nesta sexta-feira (12), por meio da Operação “Mentis Dolus”, que cumpriu mandado de prisão preventiva e buscas.

As investigações revelaram que ele realizava atendimentos, emitia laudos e até prescrevia medicamentos controlados, mas sem nunca ter cursado psiquiatria.

Segundo a Polícia Civil, inicialmente, o suspeito assumiu a identidade de um médico psiquiatra de São Paulo e usou documentos falsos para se apresentar como profissional habilitado.

Para sustentar a farsa, ele acessou ilegalmente a conta gov.br da vítima, coletando dados sensíveis e manipulado informações. Ele tentou até mesmo solicitar registros em Conselhos Regionais de Medicina fora da área de origem, incluindo no DF.

Um ponto levantado pela PC que chamou a atenção foi o fato de Diogo ter alterado o próprio registro civil e passado a se identificar como Daniela Luiza da Silva Lima Cavalcante para despistar as autoridades.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos computadores, documentos e outros materiais que reforçam as suspeitas.

A divulgação da identidade e imagem do suspeito segue previsão legal e visa auxiliar na localização de possíveis vítimas.

