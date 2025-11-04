Influenciadora sofre queimaduras após explosão de panela de pressão em Valparaíso de Goiás

Acidente doméstico ocorreu no domingo (02), por volta das 11h, mas só foi relatado por ela na segunda-feira (3)

Influenciadora Rapha Poppet sofreu graves ferimentos em acidente doméstico (Foto; Reprodução)

A influenciadora e empresária Rafaela Rocha Sousa, conhecida nas redes sociais como Rapha Poppet, de 35 anos, relatou ter sofrido queimaduras de primeiro grau no rosto e de segundo grau no colo do peito, após a explosão de uma panela de pressão, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

O acidente doméstico ocorreu no domingo (02), por volta das 11h, mas só foi relatado por ela na segunda-feira (03), por meio das redes sociais.

Segundo Rafaela, a panela estava vazando água quando ela tentou desligá-la.

“Eu fui desligar a panela que estava pegando pressão, porém estava vazando água, uma espuminha. Ao desligar, eu peguei no cabo da panela e a trava dela não funcionou, rodou pouca coisa para o lado e ‘BUMM’, ela estourou”, contou.

Após a explosão, ela empurrou com força a tampa contra a parede, mas a água quente acabou atingindo seu rosto e peito.

Com mais de 20 mil seguidores no Instagram, Rafaela trabalha como nail designer e é mentora educacional. Agora, ela segue se recuperando bem, mas que ainda precisa de repouso.

“Nos dois locais fizeram a lavagem e o uso de uma pomada que ajudou muito e os medicamentos necessários. […] Eu já morria de medo, agora então, só tenho a agradecer ao Senhor”, ressaltou.

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

