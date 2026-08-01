Cliente de Goiânia consegue indenização de R$ 2,5 mil após não receber pneus comprados online

Empresa chegou a registrar que produto estava na rota de entrega, mas mercadoria nunca chegou

Conjunto de pneus. (Foto: Reprodução/ Freepik)

Um cliente de Goiânia precisou recorrer à Justiça após comprar dois pneus pela internet, mas não recebê-los dentro do prazo. A empresa foi condenada a pagar R$ 2,5 mil por danos morais.

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O consumidor fez a compra em 12 de março e pagou R$ 1.322,31 à vista, via transferência Pix. O valor já incluía o frete e também o desconto aplicado, segundo informações do site especializado Rota Jurídica.

A empresa informou que os produtos seriam entregues até o dia 25 daquele mês. De acordo com a defesa, eles chegaram a ser levados à transportadora, e até foram registrados no rastreamento.

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O sistema indicava que a carga tinha dimensão superior ao porão da aeronave e, depois, que estava em rota de entrega. Contudo, mais de 35 dias se passaram depois do prazo previsto e a mercadoria não chegou.

Até então, o consumidor continuava sem os pneus, sem reembolso e sem resposta efetiva. O valor da compra só foi devolvido pela empresa durante o andamento da ação.

O juiz Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas, do 2º Juizado Especial Cível de Goiânia, reconheceu que se tratava de falha do serviço e prática abusiva.

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