Anvisa proíbe a venda e o uso de perfume em todo o Brasil

Medida também atinge marca de maquiagem capilar, conforme determinação do órgão

Pedro Ribeiro - 13 de dezembro de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (11), a proibição de dois produtos cosméticos em todo o país por falta de registro obrigatório.

A decisão atinge a Deo Colônia Amantikir, fabricada pela empresa Aon Indústria de Cosméticos Naturais Ltda., e a Maquiagem Capilar Mavi Pang Hair Shadow, cuja origem não foi identificada.

Segundo a Anvisa, os produtos estavam sendo comercializados sem o devido registro sanitário, exigido para cosméticos classificados como de maior risco à saúde.

Com a medida, ficam proibidas a fabricação, distribuição, divulgação, comercialização e o uso dos itens em todo o território nacional.

