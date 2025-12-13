Anvisa proíbe a venda e o uso de perfume em todo o Brasil

Medida também atinge marca de maquiagem capilar, conforme determinação do órgão

Pedro Ribeiro Pedro Ribeiro -
Anvisa
(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (11), a proibição de dois produtos cosméticos em todo o país por falta de registro obrigatório.

A decisão atinge a Deo Colônia Amantikir, fabricada pela empresa Aon Indústria de Cosméticos Naturais Ltda., e a Maquiagem Capilar Mavi Pang Hair Shadow, cuja origem não foi identificada.

Segundo a Anvisa, os produtos estavam sendo comercializados sem o devido registro sanitário, exigido para cosméticos classificados como de maior risco à saúde.

Leia também

Com a medida, ficam proibidas a fabricação, distribuição, divulgação, comercialização e o uso dos itens em todo o território nacional.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!

Pedro Ribeiro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias