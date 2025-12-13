Anvisa proíbe a venda e o uso de perfume em todo o Brasil
Medida também atinge marca de maquiagem capilar, conforme determinação do órgão
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (11), a proibição de dois produtos cosméticos em todo o país por falta de registro obrigatório.
A decisão atinge a Deo Colônia Amantikir, fabricada pela empresa Aon Indústria de Cosméticos Naturais Ltda., e a Maquiagem Capilar Mavi Pang Hair Shadow, cuja origem não foi identificada.
Segundo a Anvisa, os produtos estavam sendo comercializados sem o devido registro sanitário, exigido para cosméticos classificados como de maior risco à saúde.
Com a medida, ficam proibidas a fabricação, distribuição, divulgação, comercialização e o uso dos itens em todo o território nacional.
