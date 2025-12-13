Defesa Civil emite alerta severo para alagamentos em Goiânia

Aviso foi emitido por volta das 09h, recomendando que motoristas evitem transitar por pontos de acúmulo d'água na cidade

Augusto Araújo - 13 de dezembro de 2025

Carro ficou ilhado na Marginal Botafogo durante temporal, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

A Defesa Civil emitiu um alerta de emergência na manhã deste sábado (13) para os moradores de Goiânia, informando sobre alagamentos na capital.

O aviso, considerado como “alerta severo”, foi emitido às 09h02 e recebido por mensagem via celular.

No informe, a corporação apontou alagamentos bruscos no município, e recomendou para que evite-se transitar pela Rua 87, pela Marginal Botafogo e outros pontos alagados na cidade.

Em caso de emergência, ligue no número 193.

