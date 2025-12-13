Defesa Civil emite alerta severo para alagamentos em Goiânia

Aviso foi emitido por volta das 09h, recomendando que motoristas evitem transitar por pontos de acúmulo d'água na cidade

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Carro fica ilhado na Marginal Botafogo durante temporal, em Goiânia
Carro ficou ilhado na Marginal Botafogo durante temporal, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

A Defesa Civil emitiu um alerta de emergência na manhã deste sábado (13) para os moradores de Goiânia, informando sobre alagamentos na capital.

O aviso, considerado como “alerta severo”, foi emitido às 09h02 e recebido por mensagem via celular.

No informe, a corporação apontou alagamentos bruscos no município, e recomendou para que evite-se transitar pela Rua 87, pela Marginal Botafogo e outros pontos alagados na cidade.

Em caso de emergência, ligue no número 193.

Captura de tela com alerta da Defesa Civil. (Imagem: Augusto Araújo)

Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

