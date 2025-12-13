Ferrovia que ligará Mato Grosso a Bahia irá passar por Goiás e deve aumentar PIB goiano em R$ 73,5 bilhões

Inicialmente, plano era que trecho da Fiol passasse pelo Tocantins, mas Governo Federal concluiu que Mara Rosa (GO) seria um ponto mais estratégico

Davi Galvão - 13 de dezembro de 2025

Imagem mostra locomotiva da Rumo, em Anápolis. (Foto: Wesley Daniel/Porto Seco Centro-Oeste)

Após estudos e análises técnicas, o Governo Federal concluiu que seria mais vantajoso para a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) passar por Mara Rosa (GO) do que por Figueirópolis (TO), como apontava o planejamento original.

Conforme o O Popular, a nova rota pode gerar uma economia operacional de R$ 1 bilhão, além de também interferir em menos territórios indígenas e quilombolas.

Deste modo, Mara Rosa deve se ligar diretamente a Correntina (BA), por meio da Fiol 3, que por sua vez fará uma rota de transporte interligando Caetité (BA) com a cidade costeira de Ilhéus (BA), através das Fiol 2 e 1.

Dentro deste contexto, partindo do município goiano, mas agora com sentido ao Mato Grosso, a malha ferroviária irá se unir com a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico), formando um grande corredor de exportações.

Na prática, o chamado Corredor Ferroviário Leste – Oeste (que se trata da união da Fico com a Fiol) irá ligar Água Boa (MT) a já mencionada Ilhéus (BA).

Além disso, caso haja aporte adicional do Governo Federal, a ferrovia poderá se estender até Lucas do Rio Verde (MT), ampliando ainda mais o escopo do projeto.

Consequência de uma obra tão robusta deve ser vista diretamente na economia, como apontado pelo Instituto Mauro Borges (IMB), que prevê uma alta acumulada de aproximadamente R$ 73,5 bilhões no PIB goiano apenas nos primeiros 10 anos de operação.

A operação plena do Corredor Ferroviário Leste-Oeste ainda depende da conclusão dos trechos FIOL 1 e FIOL 2, além da garantia de uma estrutura portuária competitiva para o escoamento de grãos no Porto Sul, na Bahia.

Além disso, a malha também deve ser integrada à Ferrovia Norte-Sul. Com isso, áreas produtoras do Centro-Oeste e do Oeste do país terão acesso facilitado aos principais portos brasileiros, ampliando a eficiência do transporte de cargas.