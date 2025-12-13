IF abre vagas para curso de especialização gratuito e a distância

Formação em pós-graduação é ofertada pelo Instituto Federal do Pará e tem foco em educação, diversidade e relações étnico-raciais

Magno Oliver - 13 de dezembro de 2025

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (Instituto Federal do Pará – IFPA) abriu inscrições para uma especialização gratuita, ofertada na modalidade de ensino a distância, voltada à Educação para as Relações Étnico-Raciais, História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

O curso é uma pós-graduação lato sensu e tem como objetivo qualificar profissionais para atuar na promoção da igualdade racial e no fortalecimento da valorização da cultura afro-brasileira e africana, em conformidade com a legislação educacional vigente.

Ao todo, são oferecidas 150 vagas, distribuídas pelo Campus Belém em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB). As oportunidades estão divididas igualmente entre cinco polos presenciais no Pará, localizados nos municípios de Ananindeua, Barcarena, Conceição do Araguaia, Cametá e São Sebastião da Boa Vista.

A especialização possui carga horária total de 420 horas e contará com encontros síncronos on-line às sextas-feiras, no período noturno, e aos sábados. O curso será coordenado pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Diversidades (NEAB) e segue as regras estabelecidas no Edital 24/2025 UAB/IFPA.

Quem pode se inscrever

A formação é destinada, prioritariamente, a professores da Educação Básica e a integrantes de movimentos sociais. Também podem participar profissionais com diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), desde que comprovem, no mínimo, um ano de experiência docente.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por e-mail até o dia 15 de dezembro de 2025, com o envio da documentação exigida no edital para o endereço institucional informado pelo IFPA.

Processo seletivo

A seleção ocorrerá por meio da análise de Carta de Intenção ou Memorial, que deverá alcançar nota mínima de 7,0 e apresentar afinidade com as linhas de pesquisa do curso, que abordam temas como gênero, diversidades e quilombos e territórios.

O edital também prevê reserva de vagas para candidatos negros, com realização de procedimento de heteroidentificação. Os aprovados serão convocados para matrícula e receberão o cronograma completo das atividades.

Todas as orientações, modelos de documentos e informações detalhadas estão disponíveis no site oficial do Instituto Federal do Pará.

