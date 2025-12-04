Identificado homem que morreu atropelado na GO-222, entre Anápolis e Nerópolis

Fatalidade ocorreu horas após outro jovem se envolver em um acidente com um caminhão e também vir à óbito na mesma rodovia

Davi Galvão - 04 de dezembro de 2025

Vítima do atropelamento foi identificada como Afonso Manoel Gomides. (Foto: Reprodução)

Foi identificado como Afonso Manoel Gomides a vítima do grave atropelamento na GO-222 durante a manhã desta quarta-feira (03).

O fato ocorreu por volta das 20h40, quando o homem, de 61 anos, foi atropelado na altura do km 06, próximo ao ponto onde ocorreu a primeira ocorrência do dia.

O motorista que conduzia o carro acionou o Corpo de Bombeiros, que constatou o óbito assim que chegou ao local. A perícia técnica foi acionada e esteve no local, com o corpo ficando sob os cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

Em tempo

O atropelamento ocorreu no mesmo dia em que outro jovem, identificado como João Victor, se envolveu em um acidente com um caminhão e também veio a óbito, na GO-222.

A vítima, que estava em uma motocicleta Honda CG, ficou caída no meio da rodovia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas João Victor não resistiu.

