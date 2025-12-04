Identificado homem que morreu atropelado na GO-222, entre Anápolis e Nerópolis

Fatalidade ocorreu horas após outro jovem se envolver em um acidente com um caminhão e também vir à óbito na mesma rodovia

Davi Galvão Davi Galvão -
Vítima do atropelamento foi identificada como Afonso Manoel Gomides. (Foto: Reprodução)
Vítima do atropelamento foi identificada como Afonso Manoel Gomides. (Foto: Reprodução)

Foi identificado como Afonso Manoel Gomides a vítima do grave atropelamento na GO-222 durante a manhã desta quarta-feira (03).

O fato ocorreu por volta das 20h40, quando o homem, de 61 anos, foi atropelado na altura do km 06, próximo ao ponto onde ocorreu a primeira ocorrência do dia.

O motorista que conduzia o carro acionou o Corpo de Bombeiros, que constatou o óbito assim que chegou ao local. A perícia técnica foi acionada e esteve no local, com o corpo ficando sob os cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

Leia também

Em tempo

O atropelamento ocorreu no mesmo dia em que outro jovem, identificado como João Victor, se envolveu em um acidente com um caminhão e também veio a óbito, na GO-222.

Jovem foi vítima de um acidente na rodovia que liga Anápolis à Nerópolis. (Foto: Reprodução)

A vítima, que estava em uma motocicleta Honda CG, ficou caída no meio da rodovia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas João Victor não resistiu.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias