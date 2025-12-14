A árvore que não suja o quintal, dá sombra o ano todo e custa menos de R$ 50

Espécie resistente, de crescimento controlado e folhas perenes virou escolha comum para quem quer sombra sem manutenção pesada

Gabriel Yuri Souto - 14 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Escolher uma árvore para o quintal pode ser um desafio, especialmente quando o objetivo é uma planta que proporcione sombra sem gerar sujeira. Muitas árvores, embora eficientes para fornecer sombra, soltam folhas e flores o ano inteiro, o que acaba exigindo manutenção constante. Porém, existe uma árvore que oferece sombra o ano todo, sem bagunça, e custa menos de R$ 50: o oiti.

O oiti é uma árvore nativa do Brasil que se destaca por suas folhas perenes, ou seja, elas permanecem na planta durante todo o ano. Isso garante uma sombra constante e evita aquele acúmulo de folhas secas no chão, que geralmente se torna um incômodo para quem tem um quintal.

Além disso, o oiti não produz frutos grandes nem flores que possam sujar o quintal. Seus frutos são pequenos e consumidos principalmente por pássaros, o que reduz a sujeira. Essa característica a torna ainda mais atraente para quem quer praticidade no cuidado do jardim.

Com um crescimento moderado e copa arredondada, o oiti se adapta bem a quintais de diferentes tamanhos e até a calçadas. Sua raiz não é agressiva, o que permite o plantio em espaços menores e próximos a construções, sem causar danos à infraestrutura.

O custo de uma muda jovem de oiti é bastante acessível, com preços abaixo de R$ 50 em muitos viveiros e feiras de plantas. Além disso, o oiti é uma árvore resistente, que não exige muita manutenção. Ela pode ser cultivada em diferentes tipos de solo e tolera bem a exposição ao sol e à seca moderada.

Por reunir as qualidades de sombra permanente, pouca sujeira e baixo custo, o oiti é uma das melhores opções para quem quer uma árvore prática, funcional e bonita no quintal.

