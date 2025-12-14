Adeus ao mofo: a planta que purifica o ar e ainda decora a casa

Espécie popular ajuda a melhorar a qualidade do ambiente, exige poucos cuidados e se adapta bem a espaços internos

Gabriel Yuri Souto - 14 de dezembro de 2025

(Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

O mofo é um problema comum em casas e apartamentos, principalmente em ambientes úmidos e com pouca ventilação. Além do aspecto desagradável, ele costuma trazer cheiro forte e sensação de ar pesado.

Para amenizar esse problema no dia a dia, muita gente tem recorrido a uma solução simples e natural: uma planta que ajuda a purificar o ar e ainda valoriza a decoração.

A planta em questão é a jiboia, muito usada em ambientes internos justamente pela resistência e pela capacidade de se adaptar a diferentes espaços.

A jiboia contribui para melhorar a qualidade do ar porque ajuda a equilibrar a umidade do ambiente e absorve compostos presentes no ar, o que reduz a sensação de mofo e de ar abafado. Por isso, ela costuma ser indicada para quartos, salas, banheiros e áreas com pouca circulação de vento.

Outro ponto que favorece o uso da jiboia é a facilidade de cultivo. A planta não exige sol direto, cresce bem à meia-sombra e precisa de pouca rega, o que a torna ideal para quem não tem muita experiência com plantas.

Além da função prática, a jiboia também se destaca no visual. Suas folhas verdes, que podem variar de tom, combinam com diferentes estilos de decoração e ficam bem tanto em vasos no chão quanto em suportes suspensos.

Embora a planta não elimine o mofo de forma definitiva — já que isso depende de ventilação e controle da umidade — ela ajuda a tornar o ambiente mais equilibrado e agradável, funcionando como uma aliada natural no dia a dia.

Por reunir estética, praticidade e benefício ambiental, a jiboia se tornou uma das plantas mais populares para quem busca uma casa mais bonita e com sensação de ar mais limpo.

