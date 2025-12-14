Bombeiro de folga impede que o pior aconteça em incêndio de indústria em Anápolis

Profissional estranhou ao avistar fumaça e decidiu averiguar

Natália Sezil - 14 de dezembro de 2025

Bombeiro de folga impediu que o pior acontecesse durante incêndio que atingiu indústria em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um bombeiro de folga foi peça fundamental para ajudar a conter um incêndio e evitar o pior em uma indústria de Anápolis, na noite deste sábado (13).

Era aproximadamente 21h quando o Sargento Vilaça passava pelo bairro São João. O objetivo era buscar a filha, que visitava alguém, mas a missão logo mudou quando ele avistou fumaça.

Pensando inicialmente se tratar de um churrasco, o bombeiro quase deixou passar despercebido. Logo em seguida, no entanto, ele achou estranho que fossem assar carne naquele local, e decidiu averiguar.

Ao se aproximar da indústria, se deparou com as divisórias internas em chamas. O fogo ainda não havia se alastrado completamente, e a chance de que isso acontecesse preocupava tanto o militar, quanto o dono do estabelecimento.

Isso por conta dos materiais contidos ali, parte deles inflamável com facilidade. O empresário já tentava conter o incêndio quando o bombeiro chegou, mas sem sucesso.

Com o novo auxílio de um especialista, os dois conseguirem afastar alguns itens, para evitar que o fogo os atingisse, e contiveram o avanço das chamas com o uso de extintores.

O Corpo de Bombeiros foi acionado em seguida. Segundo o Sargento Vilaça, ele queria a opinião de outro profissional para garantir que o rescaldo fosse feito corretamente.

Ao chegarem ao local, os militares ficaram responsáveis por confirmar que nenhum novo foco surgisse.

