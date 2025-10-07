Câmeras mostram como incêndio que destruiu apartamento em Anápolis começou

De acordo com a moradora, problema elétrico já havia sido relatado ao proprietário do imóvel, mas nenhuma providência foi tomada

Davi Galvão - 07 de outubro de 2025

Princípio do incêndio foi registrado por câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)

Um problema na fiação elétrica foi a causa do incêndio que destruiu parte de um apartamento no bairro São João, em Anápolis, na noite do último domingo (05).

Câmeras de segurança instaladas no local registraram o momento em que as chamas começaram, ajudando a esclarecer as circunstâncias do incidente, inicialmente atribuídas a um possível vazamento de gás.

Conforme é possível ver nas imagens, o fogo teve início em um dos quartos e se espalhou rapidamente pelo imóvel.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e, com o uso de água, conseguiram controlar o incêndio e impedir que atingissem outros cômodos. Ninguém ficou ferido.

Após o combate ao fogo, os bombeiros realizaram o resfriamento e o isolamento da área para garantir a segurança de moradores e vizinhos.

De acordo com a moradora, o problema elétrico já havia sido relatado ao proprietário do imóvel, mas nenhuma providência foi tomada.

