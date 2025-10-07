Câmeras mostram como incêndio que destruiu apartamento em Anápolis começou

De acordo com a moradora, problema elétrico já havia sido relatado ao proprietário do imóvel, mas nenhuma providência foi tomada

Davi Galvão Davi Galvão -
Princípio do incêndio foi registrado por câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)
Um problema na fiação elétrica foi a causa do incêndio que destruiu parte de um apartamento no bairro São João, em Anápolis, na noite do último domingo (05).

Câmeras de segurança instaladas no local registraram o momento em que as chamas começaram, ajudando a esclarecer as circunstâncias do incidente, inicialmente atribuídas a um possível vazamento de gás.

Conforme é possível ver nas imagens, o fogo teve início em um dos quartos e se espalhou rapidamente pelo imóvel.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e, com o uso de água, conseguiram controlar o incêndio e impedir que atingissem outros cômodos. Ninguém ficou ferido.

Após o combate ao fogo, os bombeiros realizaram o resfriamento e o isolamento da área para garantir a segurança de moradores e vizinhos.

De acordo com a moradora, o problema elétrico já havia sido relatado ao proprietário do imóvel, mas nenhuma providência foi tomada.

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

