Identificado adolescente que desapareceu no Córrego das Antas; mãe está internada em hospital de Anápolis

Natural do Pará, Lorran Victor Sousa de Oliveira, de 14 anos, estava há pouco tempo em Anápolis. Mãe do jovem está internada no Hospital Municipal Alfredo Abrahão

Isabella Valverde - 14 de dezembro de 2025

Natural do Pará, Lorran Victor Sousa de Oliveira tem apenas 14 anos. (Foto: Divulgação)

Foi identificado como Lorran Victor Sousa de Oliveira, de 14 anos, o adolescente que desapareceu nas águas do Córrego das Antas, em Anápolis, neste domingo (14).

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) retoma as buscas pelo jovem às 06h desta segunda-feira (15), concentrando os esforços na área onde ele foi visto pela última vez.

A família do garoto, que é natural de Paragominas (PA) e estava em Anápolis há pouco tempo, foi localizada com o auxílio de um pastor que os acolheu em Goiás.

Já se sabe que o acidente ocorreu quando Lorran e um amigo entraram na mata ciliar que margeia o córrego.

O aparelho celular de um deles caiu na água e, mesmo com a forte correnteza resultante das chuvas, os dois decidiram entrar no córrego para tentar recuperar o objeto.

Durante a tentativa, a força da água arrastou Lorran, que não conseguiu mais retornar à margem e desapareceu na correnteza, enquanto o amigo, desesperado, tentava retira-lo da água até desistir e pedir socorro a vizinhos.

A situação da família é ainda mais delicada. A mãe de Lorran, Irislene Silva Sousa, está internada no Hospital Municipal Alfredo Abrahão após ter passado por um procedimento cirúrgico recentemente.

A mobilização para encontrar os familiares foi crucial para que pudessem ser informados sobre o desaparecimento e acompanhar os desdobramentos das buscas.

Mais informações a qualquer momento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!